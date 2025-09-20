خبرگزاری کار ایران
میرزازاده: امیدوارم با کسب مدال طلا دل مردم را شاد کرده باشم

امین میرزازاده، عضو تیم ملی کشتی فرنگی، ابراز امیدواری کرد با کسب عنوان قهرمانی جهان موجب شادی مردم ایران شده باشد.

به گزارش ایلنا، امین میرزازاده پس از کسب مدال طلای سنگین وزن کشتی فرنگی جهان در کشور کرواسی، گفت: خدا را شکر توانستم در کشتی فینال به پیروزی دست پیدا کنم و به دومین مدال طلای جهان در 130 کیلوگرم دست پیدا کنم.

وی ادامه داد: سپاسگزارم از خدای بزرگ که این پیروزی را به من داد. امیدوارم دل خانواده و دل مردم کشورمان شاد شده باشد.

میرزازاده در پایان خاطرنشان کرد: همه چیز لطف خدا است و همیشه می گویم ما هیچ، الهی همه تو و امیدوارم به یاری خدا بتوانم در آینده نیز موفق و افتخارآفرین باشم و از همه مردم عزیز ایران که برای ما دعا کردند قدردانی می کنم.

