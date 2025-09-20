میرزازاده: امیدوارم با کسب مدال طلا دل مردم را شاد کرده باشم

به گزارش ایلنا، امین میرزازاده پس از کسب مدال طلای سنگین وزن کشتی فرنگی جهان در کشور کرواسی، گفت: خدا را شکر توانستم در کشتی فینال به پیروزی دست پیدا کنم و به دومین مدال طلای جهان در 130 کیلوگرم دست پیدا کنم.

وی ادامه داد: سپاسگزارم از خدای بزرگ که این پیروزی را به من داد. امیدوارم دل خانواده و دل مردم کشورمان شاد شده باشد.

میرزازاده در پایان خاطرنشان کرد: همه چیز لطف خدا است و همیشه می گویم ما هیچ، الهی همه تو و امیدوارم به یاری خدا بتوانم در آینده نیز موفق و افتخارآفرین باشم و از همه مردم عزیز ایران که برای ما دعا کردند قدردانی می کنم.

