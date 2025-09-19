خلیفه اصل: در نیمه اول اصلاً در حد و اندازه خودمان نبودیم

به گزارش ایلنا، امیر خلیفه اصل سرمربی ‌استقلال خوزستان شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از بازی آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: در ابتدای صحبتم این برد و کسب سه امتیاز را به تیم خوب آلومینیوم اراک تبریک عرض می‌کنم.

وی در ادامه افزود: امروز ما پیش‌بینی یک بازی سخت را داشتیم، به ویژه زمانی که گل نخست بازی را دریافت کردیم. قبل از بازی تیم خوب آلومینیوم اراک را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که روی ضربات ایستگاهی بسیار خطرناک هستند و این موضوع را به بازیکنان تیم‌مان گوشزد کرده بودیم. طی این هفته روی این قضیه کار کردیم که متأسفانه دقیقه 10 بازی تیم ما گل نخست بازی را دریافت کرد.

خلیفه اصل همچنین تصریح کرد: به هر حال تیم ما باید خیلی بهتر از این بازی می‌کرد. ما در نیمه نخست بازی اصلاً در حد و اندازه خودمان نبودیم، اما در نیمه دوم هر چه جلوتر رفتیم و تعویض‌هایی که کردیم و تاکتیک بازی را تغییر دادیم من فکر می‌کنم خیلی بهتر بازی کردیم.

سرمربی ‌تیم فوتبال استقلال خوزستان در پایان خاطر نشان کرد: بازیکنان تیم ما موقعیت‌های متعددی برای گل داشتند که متأسفانه نتوانستیم به گل تبدیل کنیم. باخت امروز چیزی از ارزش‌های بازیکنان ما کم نمی‌کند، قطعاً در بازی‌های بعد آماده‌تر حضور خواهیم یافت.

