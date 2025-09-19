خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خلیفه اصل: در نیمه اول اصلاً در حد و اندازه خودمان نبودیم

خلیفه اصل: در نیمه اول اصلاً در حد و اندازه خودمان نبودیم
کد خبر : 1688303
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان به این نکته اذعان کرد که شاگردانش در نیمه نخست دیدار مقابل آلومینیوم اراک اصلاً در حد و اندازه خود ظاهر نشده‌اند.

به گزارش ایلنا، امیر خلیفه اصل سرمربی ‌استقلال خوزستان شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از بازی آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: در ابتدای صحبتم این برد و کسب سه امتیاز را به تیم خوب آلومینیوم اراک تبریک عرض می‌کنم.

وی در ادامه افزود: امروز ما پیش‌بینی یک بازی سخت را داشتیم، به ویژه زمانی که گل نخست بازی را دریافت کردیم. قبل از بازی تیم خوب آلومینیوم اراک را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که روی ضربات ایستگاهی بسیار خطرناک هستند و این موضوع را به بازیکنان تیم‌مان گوشزد کرده بودیم. طی این هفته روی این قضیه کار کردیم که متأسفانه دقیقه 10 بازی تیم ما گل نخست بازی را دریافت کرد.

خلیفه اصل همچنین تصریح کرد: به هر حال تیم ما باید خیلی بهتر از این بازی می‌کرد. ما در نیمه نخست بازی اصلاً در حد و اندازه خودمان نبودیم، اما در نیمه دوم هر چه جلوتر رفتیم و تعویض‌هایی که کردیم و تاکتیک بازی را تغییر دادیم من فکر می‌کنم خیلی بهتر بازی کردیم.

سرمربی ‌تیم فوتبال استقلال خوزستان در پایان خاطر نشان کرد: بازیکنان تیم ما موقعیت‌های متعددی برای گل داشتند که متأسفانه نتوانستیم به گل تبدیل کنیم. باخت امروز چیزی از ارزش‌های بازیکنان ما کم نمی‌کند، قطعاً در بازی‌های بعد آماده‌تر حضور خواهیم یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی