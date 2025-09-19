شجاعی: گل ما مردود شد اما خیبر همچنان جنگنده است
علی شجاعی، بازیکن تاثیرگذار خیبر خرمآباد پس از اولین شکست تیمش در لیگ، ضمن انتقاد از آفساید اعلام شدن گلش، تاکید کرد که این باخت ارزش تیم را کم نمیکند و خیبر همچنان تیمی جسور و جنگنده خواهد بود.
به گزارش ایلنا، علی شجاعی در دقیقه ۹۰ با یک شوت دیدنی موفق به باز کردن دروازه فولاد شد، اما گل او توسط داور مردود اعلام شد تا خیبر نخستین شکست فصل خود را تجربه کند.
شجاعی در میکسدزون ورزشگاه فولاد آرهنا گفت: چه بگویم؟ امروز برایمان نچرخید. بازی خوبی بود و فولاد تیمی مدعی و با شخصیت است؛ بازیکنان و کادرفنی بسیار حرفهای دارند و هزینههای زیادی کردهاند. نمیتوان تنها به جایگاهشان در جدول نگاه کرد، آنها واقعا تیمی با شخصیت هستند.
دفاع چپ خیبر در ادامه درباره گل مردود خود افزود: ما هم تمام تلاشمان را کردیم اما نشد. گل مردود هم حکمت خدا بود. با این حال، خیبر امسال قطعا تیمی جنگنده و جسور خواهد بود. این باخت ارزش تیم را کم نمیکند، فقط از هواداران شرمندهایم که نتوانستیم امتیاز بگیریم.
او همچنین تاکید کرد: طبق برنامهای که داشتیم، هدفمان این بود که در ضدحملات خطرساز باشیم و به هیچ وجه دنبال مساوی نبودیم.