خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شجاعی: گل ما مردود شد اما خیبر همچنان جنگنده است

شجاعی: گل ما مردود شد اما خیبر همچنان جنگنده است
کد خبر : 1688302
لینک کوتاه کپی شد.

علی شجاعی، بازیکن تاثیرگذار خیبر خرم‌آباد پس از اولین شکست تیمش در لیگ، ضمن انتقاد از آفساید اعلام شدن گلش، تاکید کرد که این باخت ارزش تیم را کم نمی‌کند و خیبر همچنان تیمی جسور و جنگنده خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  علی شجاعی در دقیقه ۹۰ با یک شوت دیدنی موفق به باز کردن دروازه فولاد شد، اما گل او توسط داور مردود اعلام شد تا خیبر نخستین شکست فصل خود را تجربه کند.

شجاعی در میکسدزون ورزشگاه فولاد آره‌نا گفت: چه بگویم؟ امروز برایمان نچرخید. بازی خوبی بود و فولاد تیمی مدعی و با شخصیت است؛ بازیکنان و کادرفنی بسیار حرفه‌ای دارند و هزینه‌های زیادی کرده‌اند. نمی‌توان تنها به جایگاه‌شان در جدول نگاه کرد، آنها واقعا تیمی با شخصیت هستند.

دفاع چپ خیبر در ادامه درباره گل مردود خود افزود: ما هم تمام تلاش‌مان را کردیم اما نشد. گل مردود هم حکمت خدا بود. با این حال، خیبر امسال قطعا تیمی جنگنده و جسور خواهد بود. این باخت ارزش تیم را کم نمی‌کند، فقط از هواداران شرمنده‌ایم که نتوانستیم امتیاز بگیریم.

او همچنین تاکید کرد: طبق برنامه‌ای که داشتیم، هدف‌مان این بود که در ضدحملات خطرساز باشیم و به هیچ وجه دنبال مساوی نبودیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی