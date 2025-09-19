خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حسینی: بازی به سمتی رفت که ما دوست داشتیم

حسینی: بازی به سمتی رفت که ما دوست داشتیم
کد خبر : 1688301
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: خوشبختانه در دیدار مقابل استقلال خوزستان روال بازی به سمت و سویی پیش رفت که ما دوست داشتیم.

به گزارش ایلنا، سیدمجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از دیدار تیمش برابر استقلال خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شرایطی که داشتیم بازی مقابل استقلال خوزستان برای تیم ما بسیار حساس و دشوار بود.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه در بازی مقابل استقلال خوزستان روال بازی به سمت و سویی پیش رفت که ما دوست داشتیم و گل نخست بازی را خیلی به موقع به تیم استقلال خوزستان زدیم و گل دوم را هم در بهترین زمان ممکن به ثمر رساندیم.

حسینی تصریح کرد: نیمه دوم بازی این فرصت وجود داشت که با ضدحمله‌هایی که داشتیم گل‌های دیگری را وارد دروازه حریف کنیم، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک همچنین خاطر نشان کرد: جای دارد از زحمات بازیکنان تیم که با جان و دل امروز  بازی کردند و انرژی زیادی گذاشتند تشکر کنم. همچنین از همه هواداران عزیز که امروز با حضور خود در استادیوم به تیم ما انرژی مثبت دادند تشکر ویژه می‌کنم و امیدواریم بتوانیم روند خوب‌مان را در بازی‌های بعدی ادامه دهیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی