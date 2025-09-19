حسینی: بازی به سمتی رفت که ما دوست داشتیم

به گزارش ایلنا، سیدمجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از دیدار تیمش برابر استقلال خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به شرایطی که داشتیم بازی مقابل استقلال خوزستان برای تیم ما بسیار حساس و دشوار بود.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه در بازی مقابل استقلال خوزستان روال بازی به سمت و سویی پیش رفت که ما دوست داشتیم و گل نخست بازی را خیلی به موقع به تیم استقلال خوزستان زدیم و گل دوم را هم در بهترین زمان ممکن به ثمر رساندیم.

حسینی تصریح کرد: نیمه دوم بازی این فرصت وجود داشت که با ضدحمله‌هایی که داشتیم گل‌های دیگری را وارد دروازه حریف کنیم، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک همچنین خاطر نشان کرد: جای دارد از زحمات بازیکنان تیم که با جان و دل امروز بازی کردند و انرژی زیادی گذاشتند تشکر کنم. همچنین از همه هواداران عزیز که امروز با حضور خود در استادیوم به تیم ما انرژی مثبت دادند تشکر ویژه می‌کنم و امیدواریم بتوانیم روند خوب‌مان را در بازی‌های بعدی ادامه دهیم.

