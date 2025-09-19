زارع: بازیکنانم جنگیدند، من مقصرم که باختیم
مازیار زارع در نشست خبری بعد از بازی با گلگهر از عملکرد بازیکنانش اعلام رضایت کرد.
به گزارش ایلنا، مازیار زارع شامگاه جمعه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل گلگهر سیرجان گفت: “بازیکنان تیمم علیرغم فشار زیادی که تحمل کردند در میدان بازی جنگنده ظاهر شدند.”
او در خصوص قضاوت داور بازی ادامه داد: “برای نخستین بار کمکداور به مانیتور اشاره کرد و این مسئله قابل تأمل است، البته میدانم چه اتفاقی در حال رخ دادن است اما در آینده توضیح بیشتری خواهم داد.”
زارع ادامه داد: “هفته گذشته ۱۰ نفره شدیم و بازیکنانم در آن بازی تحت فشار زیادی قرار گرفتند و به دلیل دوندگی بالایی که داشتند، خستگی همان مسابقه در نتیجه امروز تأثیر داشت.”
سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با بیان اینکه مقصر اصلی باخت این بازی خودم هستم، گفت: “فوتبال همین است و باید از این شرایط عبور کنیم.”
او ادامه داد: “نتیجه فوتبال باید در زمین رقم بخورد و امیدوارم تلاش بازیکنان در آینده به ثمر برسد.”