خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زارع: بازیکنانم جنگیدند، من مقصرم که باختیم

زارع: بازیکنانم جنگیدند، من مقصرم که باختیم
کد خبر : 1688300
لینک کوتاه کپی شد.

مازیار زارع در نشست خبری بعد از بازی با گل‌گهر از عملکرد بازیکنانش اعلام رضایت کرد.

به گزارش ایلنا، مازیار زارع شامگاه جمعه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل گل‌گهر سیرجان گفت: “بازیکنان تیمم علیرغم فشار زیادی که تحمل کردند در میدان بازی جنگنده ظاهر شدند.”

او در خصوص قضاوت داور بازی ادامه داد: “برای نخستین بار کمک‌داور به مانیتور اشاره کرد و این مسئله قابل تأمل است، البته می‌دانم چه اتفاقی در حال رخ دادن است اما در آینده توضیح بیشتری خواهم داد.”

زارع ادامه داد: “هفته گذشته ۱۰ نفره شدیم و بازیکنانم در آن بازی تحت فشار زیادی قرار گرفتند و به دلیل دوندگی بالایی که داشتند، خستگی همان مسابقه در نتیجه امروز تأثیر داشت.”

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی با بیان اینکه مقصر اصلی باخت این بازی خودم هستم، گفت: “فوتبال همین است و باید از این شرایط عبور کنیم.”

او ادامه داد: “نتیجه فوتبال باید در زمین رقم بخورد و امیدوارم تلاش بازیکنان در آینده به ثمر برسد.”

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی