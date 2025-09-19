تارتار: امیدوارم روند خوب گلگهر ادامه داشته باشد
مهدی تارتار بعد از پیروزی مقابل ملوان از عملکرد بازیکنانش و داوران مسابقه اعلام رضایت کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار سرمربی فوتبال گل گهر سیرجان با اشاره به رضایت از عملکرد بازیکنانش و شرایط داوری مسابقه ابراز رضایت کرد و اعلام کرد که داور این مسابقه با شجاعت بازی را قضاوت کرده است.
تارتار بعد از پیروزی مقابل ملوان در نشست خبری گفت: “بازی بسیار جذابی بود و ملوانان با تمام توان جنگیدند، بازیکنانم با برنامهای که داشتند کنترل بازی را به خوبی انجام دادند و با استفاده از موقعیتهایمان توانستیم ۲ گل را به ثمر برسانیم.”
تارتار با ابراز رضایت از بازی بازیکنانش در مقابل ملوان بندر انزلی گفت: “امیدوارم در هفتههای آینده نیز بتوانیم این روند خوب را ادامه دهیم و برای تیم ملوان بندر انزلی نیز در بازیهای آینده آرزوی موفقیت دارم.”
او خصوص قضاوت داور مسابقه گفت: “معتقدیم بعضی از صحنهها باید بهصورت کارشناسی بررسی شود، اما باید بگویم پیام حیدری روز خوبی را پشت سر گذاشت و قضاوت بدون نقصی انجام داد.”
او ادامه داد: “امروز داور با شجاعت تصمیم گرفت و حتی یک صحنه را با کمک VAR رد کرد.”
سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان در پایان گفت: “با احترام به هواداران ملوان، خوشحالم که تیمم توانست پیروز این میدان باشد.”