به گزارش ایلنا، مهدی تارتار سرمربی فوتبال گل گهر سیرجان با اشاره به رضایت از عملکرد بازیکنانش و شرایط داوری مسابقه ابراز رضایت کرد و اعلام کرد که داور این مسابقه با شجاعت بازی را قضاوت کرده است.

تارتار بعد از پیروزی مقابل ملوان در نشست خبری گفت: “بازی بسیار جذابی بود و ملوانان با تمام توان جنگیدند، بازیکنانم با برنامه‌ای که داشتند کنترل بازی را به خوبی انجام دادند و با استفاده از موقعیت‌هایمان توانستیم ۲ گل را به ثمر برسانیم.”

تارتار با ابراز رضایت از بازی بازیکنانش در مقابل ملوان بندر انزلی گفت: “امیدوارم در هفته‌های آینده نیز بتوانیم این روند خوب را ادامه دهیم و برای تیم ملوان بندر انزلی نیز در بازی‌های آینده آرزوی موفقیت دارم.”

او خصوص قضاوت داور مسابقه گفت: “معتقدیم بعضی از صحنه‌ها باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود، اما باید بگویم پیام حیدری روز خوبی را پشت سر گذاشت و قضاوت بدون نقصی انجام داد.”

او ادامه داد: “امروز داور با شجاعت تصمیم گرفت و حتی یک صحنه را با کمک VAR رد کرد.”

سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در پایان گفت: “با احترام به هواداران ملوان، خوشحالم که تیمم توانست پیروز این میدان باشد.”

