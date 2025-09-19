خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خطیبی: VAR برد را از ما گرفت

خطیبی: VAR برد را از ما گرفت
کد خبر : 1688293
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی مس رفسنجان پس از تساوی برابر شمس‌آذر قزوین از فرصت‌های از دست رفته تیمش و تاثیر VAR بر جریان بازی گلایه کرد و گفت تیمش شایسته سه امتیاز بود.

به گزارش ایلنا،   رسول خطیبی در کنفرانس خبری پس از دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل شمس‌آذر گفت: در نیمه اول دو موقعیت صددرصد داشتیم و این نشان‌دهنده برتری ما در اکثر دقایق بازی بود. در نیمه دوم هم با توجه به تمرینات انجام شده پیش‌بینی کرده بودیم که حریف ممکن است بسته بازی کند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده بودیم.

او افزود: با تغییراتی که انجام دادیم، تیم حریف حتی تا هجده قدم ما هم وارد نشد و تنها دو بار توانست وارد زمین ما شود. موقعیت‌های مختلف از کنارها، عمق و شوت داشتیم اما طلسم شده که از سه چهار متری یا تک به تک توپ را به گل تبدیل نمی‌کنیم. با احترامی که به شمس‌آذر داریم، آن‌ها باید خوشحال باشند که فقط یک امتیاز گرفتند.

خطیبی ادامه داد: قطعاً باید سه امتیاز را می‌گرفتیم، اما موقعیت‌ها را هدر دادیم. از لحاظ فوتبالی پیشرفت کرده‌ایم و امیدوارم در بازی آینده همین کیفیت را با گلزنی به پایان برسانیم.

او درباره صحنه‌های داوری نیز گفت: وقتی صحنه‌ای به VAR می‌رود، صددرصد باید پنالتی می‌گرفتیم. توپ به دست حریف خورد و VAR باعث شد فشار ما از تیم حریف گرفته شود و موقعیت‌هایمان از بین برود. تیم ما کارت زرد نگرفت و توپ و میدان در اختیار ما بود، اما گل نشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی