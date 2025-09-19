خطیبی: VAR برد را از ما گرفت

به گزارش ایلنا، رسول خطیبی در کنفرانس خبری پس از دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل شمس‌آذر گفت: در نیمه اول دو موقعیت صددرصد داشتیم و این نشان‌دهنده برتری ما در اکثر دقایق بازی بود. در نیمه دوم هم با توجه به تمرینات انجام شده پیش‌بینی کرده بودیم که حریف ممکن است بسته بازی کند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده بودیم.

او افزود: با تغییراتی که انجام دادیم، تیم حریف حتی تا هجده قدم ما هم وارد نشد و تنها دو بار توانست وارد زمین ما شود. موقعیت‌های مختلف از کنارها، عمق و شوت داشتیم اما طلسم شده که از سه چهار متری یا تک به تک توپ را به گل تبدیل نمی‌کنیم. با احترامی که به شمس‌آذر داریم، آن‌ها باید خوشحال باشند که فقط یک امتیاز گرفتند.

خطیبی ادامه داد: قطعاً باید سه امتیاز را می‌گرفتیم، اما موقعیت‌ها را هدر دادیم. از لحاظ فوتبالی پیشرفت کرده‌ایم و امیدوارم در بازی آینده همین کیفیت را با گلزنی به پایان برسانیم.

او درباره صحنه‌های داوری نیز گفت: وقتی صحنه‌ای به VAR می‌رود، صددرصد باید پنالتی می‌گرفتیم. توپ به دست حریف خورد و VAR باعث شد فشار ما از تیم حریف گرفته شود و موقعیت‌هایمان از بین برود. تیم ما کارت زرد نگرفت و توپ و میدان در اختیار ما بود، اما گل نشد.

