رضایی: به جوانان شمس آذر افتخار میکنم
سرمربی شمسآذر پس از تساوی بدون گل مقابل مس رفسنجان از عملکرد بازیکنان جوانش تمجید کرد و خواستار بازگشت سه امتیاز کسر شده تیمش شد.
به گزارش ایلنا، وحید رضایی در نشست خبری پس از دیدار هفته چهارم لیگ برتر میان مس رفسنجان و شمسآذر گفت: ما بازی را خوب آغاز کردیم، مالکیت توپ خوبی داشتیم و فرصتهایی برای باز کردن دروازه حریف ایجاد کردیم، اما متأسفانه بازیکنان ما تمرکز لازم را نداشتند و توپ به گل تبدیل نشد.
او افزود: در نیمه دوم با تعویضهای مس رفسنجان و فشار بیشتر، کار کمی دشوار شد، اما در ضدحملات هم میتوانستیم نتیجه را تغییر دهیم. به تیمم افتخار میکنم، به ویژه بازیکنان جوانی که ۱۶ تا ۱۹ سال دارند و در لیگ برتر بازی میکنند.
رضایی درباره سفر طولانی تیمش گفت: دیروز ۹ ساعت در راه بودیم و شاید این باعث شد در اواخر نیمه دوم انرژیمان کم شود، اما بازی را به خوبی مدیریت کردیم و برای ما ارزشمند بود که با یک امتیاز از رفسنجان برگردیم.
سرمربی شمسآذر همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازگشت سه امتیاز کسر شده تیمش عنوان کرد: باشگاه تلاش میکند این امتیازها به ما بازگردد، چون کسر آن عادلانه نبود. شروع لیگ با سه امتیاز منفی برای تیمی مثل ما دشوار است و اگر کمکاری هم بوده، جریمه میتواند کافی باشد، نه کسر سه امتیاز.