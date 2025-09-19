خبرگزاری کار ایران
پاری‌سن‌ژرمن خلیل عیاری را جذب کرد
پاری‌سن‌ژرمن با جذب قرضی مهاجم ۲۰ ساله تونسی، خلیل عیاری، مسیر سرمایه‌گذاری روی استعدادهای جوان خود را ادامه داد و او را به تیم دوم و گروه امیدهای باشگاه ملحق کرد.

به گزارش ایلنا،  پاری‌سن‌ژرمن بار دیگر نشان داد که به جذب و پرورش استعدادهای جوان اهمیت می‌دهد و به‌طور رسمی خلیل عیاری، مهاجم ۲۰ ساله تونسی، را به خدمت گرفت. این بازیکن از استاد تونزین به صورت قرضی تا ژوئن ۲۰۲۶ به پاری‌سن‌ژرمن پیوست و با گزینه خرید دائمی همراه است.

عیاری که یکی از استعدادهای درخشان شمال آفریقا محسوب می‌شود، پس از درخشش در لیگ تونس توجه چند تیم اروپایی را جلب کرده بود، اما در نهایت پاری‌سن‌ژرمن موفق شد او را جذب کند و با قراردادی که امکان ارزیابی پیشرفت او را در طول فصل فراهم می‌کند، عملکردش را زیر نظر خواهد داشت.

او ابتدا به تیم دوم باشگاه و گروه امیدها  ملحق می‌شود، جایی که طی سال‌های گذشته بسیاری از بازیکنان جوان پاری‌سن‌ژرمن آموزش دیده و به تیم اصلی راه یافته‌اند. این فرصت به عیاری امکان می‌دهد با سطح بالای فوتبال اروپا آشنا شود و خود را برای حضور در جمع ستارگان آماده کند.

