به گزارش ایلنا، در دقیقه ۷۴ مسابقه پرسپولیس و چادرملو اردکان در ورزشگاه تختی تهران، برخوردی میان سروش رفیعی و علیرضا صفری رخ داد که بحث برانگیز شد.

در این صحنه، آرنج هافبک باتجربه پرسپولیس به صورت بازیکن حریف برخورد کرد و صفری برای دقایقی نقش بر زمین شد. داور مسابقه، سیدرضا مهدوی، این برخورد را خطا تشخیص داد اما تصمیمی برای نشان دادن کارت قرمز نگرفت.

باشگاه چادرملو پس از پایان مسابقه، ویدیویی از این صحنه را در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد و با کپشن "این که عمدی بود یا نه..." به وضوح اعتراض خود را به نمایش گذاشت. اعضای این باشگاه معتقدند شدت برخورد و نحوه استفاده از آرنج، مصداق حرکت خطرناک بوده و داور باید سروش رفیعی را از زمین اخراج می‌کرد.

