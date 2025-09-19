به گزارش ایلنا، سعید اخباری، سرمربی چادرملو اردکان درحالی که تیمش نمایش سزاوارانه‌ای برابر پرسپولیس داشت و این تیم را متوقف کرده بود، به سالن کنفرانس ورزشگاه تختی رفت تا پاسخگوی خبرنگاران باشد. صحبت‌های این سرمربی را می‌خوانید:

*حرف‌های ابتدایی

خسته نباشید می‌گویم به هر دو تیم در آستانه هفته پنجم مسابقات هستیم. کم کم قرار بود بدن‌ها شکل بگیرد ولی به خاطر تعطیلی‌ای که وجود داشت دوباره از هفته گذشته بدنسازی انجام شد. برای فوتبالیست سخت است که بخواهند دوباره بدنسازی کنند. دو تیم زحمت کشیدند و خسته نباشید می‌گویم به خصوص به بازیکنان خودمان که واقعا طبق آن چیزی که من و کادر فنی در نظر داشتیم با آنالیزی که از پرسپولیس داشتیم، پیش رفتند.

*اولویت ما بستن فضاها بود

قبل بازی هم گفتم بازی‌هایشان را دیده بودم و می‌دانستم دادن فضا چقدر می‌تواند برای ما بار منفی داشته باشد. اولویت ما این بود که مناطق را ببندیم و به خوبی این کار را کردیم و در شیفت‌ها خیلی خوب عمل کردیم. هم در دفاع زونال و دفاع منطقه‌ای و هم در بحث یارهای کلیدی پرسپولیس حرکاتشان را اسکن کرده بودیم و تا حدود زیادی شناخت پیدا کرده بودند بچه‌های ما و به نحو احسن وظیفه‌شان را انجام دادند. شاید اگر یک ذره خودباوری بیشتری داشتیم می‌توانستیم گل هم بزنیم. به تیر دروازه‌شان زدیم. در ادامه موقعیت داشتیم‌. فوتبال صفرصفری بود که در آن موقعیت بود. آن تیم هم وقتی دید ما چقدر با چگالی زیاد و در شرایطی بازی می‌کنیم که گردش توپ برایشان سخت است، تصمیم گرفتند در انتهای بازی شوت‌های بلند بزنند. الحمدالله بچه‌های ما توانستند توپ را دفع کنند و گلی دریافت نکنیم.

*بازی به عنوان میزبان

یک بازی دیگر از میزبانی ما بود که در غربت به سر بردیم و یک امتیاز از غربت گرفتیم. ما را میزبانی نبینید که از امتیاز میزبانی بهره‌مند باشیم. در این چند بازی گذشته ۳ بازی ما میزبانی خارج از استان بود. دوست داشتم صدای مردم استان یزد باشم. از مسئولین‌مان می‌خواهم برای بازی بعدی هر آنچه که می‌توانند واقعا کمک‌مان کنند که بازی با استقلال در استان یزد باشد. خیلی در شرایط تفاوت ایجاد می‌کند وقتی شما میزبان باشید و تماشاگران خودتان را داشته باشید با وقتی که میزبان باشید و از مهمان هم غریب‌تر باشید. حالا این اتفاق افتاده و به دو تیم خسته نباشید می‌گویم. باید خودمان را برای بازی آینده آماده کنیم.

*تمرینات در تهران و منابع سخت‌افزار تهران

تمرینات ما متغیر است یک هفته تهرانیم برای بازی‌هایی که خارج از خانه است. امسال بیشتر تمرینات در تهران است. ما بازی‌هایی که در یزد هست را یک هفته در یزد تمرین می‌کنیم. الان ما مجبوریم که در تهران تمرین کنیم. همیشه روال این بود چه سال گذشته و چه سال لیگ یک‌مان. هفته‌ای که در یزد بازی داریم بعد از بازی‌ای که خارج از خانه است بلافاصله به یزد می‌رفتیم تا بازی انجام شود و بعد به تهران می‌آمدیم.

*میزان مصدومیت بالای بازیکنان

ببینید در این زمین بازی کردن با سبک پرس سنگینی که ما بازی می‌کنیم مصدومیت طبیعی است. تعویض‌های من تعویض اجباری بود. من می‌دانم و شما هم‌ می‌دانید که هوادار به چه چیزی اعتراض دارد و این فشاری که می‌خواهد روی داور مسابقه بگذارند. به هرحال آنها هم هواداراند و دوست دارند تیم‌شان برنده باشد. همچین موردی نبود و واقعیت این بود که فوتبال در جریان بود و شناور بود و اگر مصدومیتی هم بود ضربه می‌خورد و بازیکن بیرون می‌آمد. ما یک یار کمتر می‌شویم وقتی یک باریکن بیرون می‌آید و هیچ مربی‌ای دوس ندارد این اتفاق بیفتد.

*حرف‌های هاشمیان در مورد سبک چادرملو

نظر آقای هاشمیان حتما یک دیدگاه محترم است و بهتر است از خودشان راجع به این قضیه بپرسید من نمی‌توانم راجع به حرف ایشان صحبت کنم. معنی فوتبال فرسایشی را ایشان باید باز کنند که من بدانم. من دوست ندارم باز کنم که به چه روشی بازی کردم و بهتر است که بقیه تیم‌ها بیایند و آنالیز کنند. من یک کلام گفتم می‌خواستم مناطقی را ببندیم که می‌دانستم پرسپولیس در آن‌ موثر است.‌ می‌دانستم اگر اورونوف صاحب توپ می‌شد خطرناک بود و تا صاحب توپ می‌شد ۳تا از بازیکنان ما می‌آمدند تا آن فضا را از او بگیرند. می‌دانستم که کاظمیان پشت دفاع می‌زند پس پشت دفاع چیدم. می‌دانستم عالیشاه به عنوان یک بازیکن خوب در چه فضاهایی می‌تواند تولید حمله کند. ما همه فضاها را بسته بودیم. اگر نگاه کنید نیمه اول که اصلا موقعیتی نبود در جریان بازی یکی دوتا هم که بود برای ما بود. شروع نیمه دوم هم به همین شکل بود. ان‌شالله هر واژه‌ای که بخواهند به کار ببرند من فکر نکنم که آقای هاشمیان به عنوان یک مربی با تحصیلات عالیه فوتبال منظورشان منظور بدی باشد. شاید نسبت به آنتی‌گیم ما در بستن بازی این مثل را آوردند و باید با خودشان صحبت کنید. فکر می‌کنم باید به سبک بازی ما احترام بگذارید و اینکه یک تیم اجازه ندهد شما بازی کنید قاعدتا سبکی است که شما باید پادزهرش را با بازیکنان خوب‌تان داشته باشید. مطمئن باشید که پرسپولیس با این همه نفرات خوبی که دارد امسال سال خوبی خواهد داشت.

*آرامش خودش درقبال بی صبری حنیف عمران‌زاده

من این گله را هم از نیمکت پرسپولیس و هم بازیکنان‌شان دارم که همه‌شان از دوستان خوب من هستند و در یک مقاطعی من مربی تیم بودم و آن‌ها بازیکنم بودند مثل علی علیپور و سروش رفیعی و میلاد محمدی. لحظه‌ای که هواداران پرسپولیس به مربی تیم ما آقای عمران‌زاده توهین کردند انتظار داشتم که یکی از آنها دستی تکان بدهد و از آن‌ها بخواهند که این فضا به وجود نیاید. صحنه زشتی بود. به هرحال آدمیزاد است وقتی ده هزار نفر آن واژه‌ها را نسبت به خانواده‌ات به کار ببرند، او هم عکس‌العملی نشان نداد فقط گفت بیشتر بگویید و چیز خاصی نبود. متاسفانه هیچ کدام از عوامل باشگاه پرسپولیس در این قضیه ورود نکردند و من خودم ازشان خواهش کردم. من که نمی‌توانم چیزی بگویم حرف من برای هوادار پرسپولیس خریداری ندارد. انتظار داشتم نسبت به این مسئله از او دلجویی کنند و آن لحظه از تماشاگرها بخواهند. درست نیست این صحبت‌ها و زشت است. آن‌ها تحت فشارند و ما اجازه ندادیم به گل برسند. این فحش‌ها واقعا زیبنده نیست. صحنه زشتی از بازی بود.

*کارت زرد اعضای تیم فنی

کارت زرد در این رابطه نبود. کاشکی می‌شد وقتی کنار خط در مقابل تیم‌های بزرگ بازی دارید آدم توصیف کند یک سری چیزهایی را که لمس می‌کند ولی این‌ها نه گفتنی است و نه توضیح دادنی. یک سری چیزها هست که آن فشار وارد می‌شود‌‌. نیمکت ما باید کمی خویشتندارتر باشد ولی واقعا سر یک سری توپ‌ها روی اعضا فشار می‌آید.

