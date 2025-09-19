به گزارش ایلنا، تیم مس‌رفسنجان در دیدار امروز مقابل شمس‌آذر در ورزشگاه شهدای مس به تساوی بدون گل دست یافت. شاگردان رسول خطیبی بازی را در اختیار داشتند و موقعیت‌های متعددی خلق کردند، اما درخشش علیرضا جعفرپور، دروازه‌بان شمس‌آذر، مانع از باز شدن دروازه شد و تیم مهمان با یک امتیاز ارزشمند زمین را ترک کرد.

پیش از آغاز مسابقه، مشکل مدیریتی باشگاه مس‌رفسنجان شوک بزرگی به کادر فنی وارد کرد؛ دستیاران خطیبی به دلیل معرفی نشدن رسمی مدیر تیم به سازمان لیگ اجازه حضور روی نیمکت را نداشتند و تنها مهدی کمیجانی به عنوان مدیر موقت توانست در کنار تیم بنشیند. این اتفاق ضعف مدیریتی باشگاه را بیش از پیش نمایان کرد و ضرورت انتخاب و معرفی مدیر تیم به سازمان لیگ را به وضوح نشان داد.

انتهای پیام/