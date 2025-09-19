حنیف عمرانزاده: همه ایران دیدند بهتر از پرسپولیس بودیم
حنیف عمرانزاده، مربی چادرملو، معتقد است از پرسپولیس بهتر بازی کردهاند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چادرملو یزد در هفتهای سخت و در شرایطی ویژه، موفق شد برابر پرسپولیس به تساوی دست یابد. دیداری که نهتنها نتیجهاش، بلکه حواشی مربوط به میزبانی و کیفیت زمین، فضای بازی را تحتالشعاع قرار داد.
حنیف عمرانزاده، مربی چادرملو، پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس در ورزشگاه تختی، با انتقاد از شرایط میزبانی و کیفیت زمین گفت تیمش فوتبالی برتر ارائه داده و تنها در دقایق پایانی عقبنشینی باعث تغییر روند بازی شده است.
مربی چادرملو درباره بازی گفت: بازی سختی بود چون متاسفانه از حق میزبانی در شهر یزد نتوانستیم استفاده کنیم. تیم پرسپولیس تیم پر مهرهای هست و مربی و کادر خیلی خوبی دارد ولی به نظرم همه ایران امروز دیدند که تیم ما فوتبالی بهتر بود، موقعیتهایمان بهتر بود. در ۱۰ دقیقه آخر یک ذره ناخوداگاه تیممان عقب رفت و آنها بازی را مستقیم کردند و شرایط تغییر کرد. کل ایران دیدند که تیم ما بهتر بازی کرد.
او درباره کیفیت زمین گفت: کیفیت زمین را که دیدید. خیلی جالب است کیفیت پارسال زمین یزد ما از این خیلی بهتر است. حق میزبانی در آنجا را از ما گرفتند ولی ما اینجا در زمینی بدتر از یزد بازی میکنیم.
عمرانزاده درباره هزینههای بازسازی ورزشگاهها گفت: احتمالا در جیب دیگران هزینه شده و اینجا هزینه نشده!
او درباره حواشی پیش آمده و بحثی که با هواداران پرسپولیس داشته توضیح داد: جر و بحثی نبود. یک توضیحی بدهم فکر میکنم در زمانی که بازی میکردم کار خودم را خوب انجام دادم که اینجوری با من برخورد میشود.
او با اعلام رضایت از نحوه بازی بازیکنان خارجی تیمش گفت: خارجیهای ما یک ذره دیر اضافه شدند ولی با شرایط تیم ما دارند خوب کار میکنند. بازیکنان خارجی ما خیلی ارزانتر از بازیکنان خارجی تیمهای دیگر هستند ولی به نظرم کیفیت خیلی بهتری دارند. آقای اخباری اینها را در بین صد یا صد و خردهای بازیکن و با قیمت خیلی پایین انتخاب کرده. خودشان دستچین کرد. ساعتها فیلم دیدیم تا این بازیکنان را انتخاب کردیم.
مربی چادرملو درباره تلاش هواداران برای رسیدن به این ورزشگاه تختی گفت: من از استاندار فوتبالی شهر یزد، آقای دکتر بابایی، خواهش دارم پیگیر این پیمانکارها باشند که چه اتفاقی افتاده است. الان ۴، ۵ ماه است که زمین زیر کشت رفته و تازه میگویند که ممکن است تا نیمفصل هم نرسد و این وسط فقط تیم ما و مردم خوب یزد ضرر میکنند.