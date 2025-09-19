خبرگزاری کار ایران
عالیشاه خطاب به هواداران: علیه هاشمیان شعار ندهید

عالیشاه خطاب به هواداران: علیه هاشمیان شعار ندهید
کاپیتان پرسپولیس در مورد وضعیت سرخپوشان پس از تساوی برابر چادرملو صحبت کرد.

به گزارش ‌ایلنا، امید عالیشاه کاپیتان تیم پرسپولیس در میکسدزون ورزشگاه تختی درباره این دیدار گفت: در مورد بازی وقتی صحبت می‌کنیم که همه چیز طبق روال باشد و زمین فوتبال داشته باشیم و نه زمین پارک. یک ورزشگاه خوب و یک حریف که از دقیقه یک خودش را نخدازد زمین. فلسفه آنها برای فوتبال نمیدانم چیست، صحبت در مورد این موارد شأن آدم را زیر سوال می‌برد و زشت و زننده است. آدم چیزهایی می‌بیند که تعجب می‌کند. 

او با اشاره به نارضایتی هواداران اظهار داشت: به هوادار حق می‌دهم اما فکر میکنم دستی هست که بازی جاهایی برگزار شود که تیم نتیجه نگیرد. 

عالیشاه در پاسخ به این سوال که آیا دوش ورزشگاه تختی آب سرد بود؟ گفت: اصلا دوش نگرفتیم و با دوش آب یخ دوش گرفتیم. سال قبل هم همینطور بود. اصلا تغییراتی که نسبت به ده سال قبل ایجاد شد، کجاست؟ شما می‌بینید حداقل گزارش تهیه کنید. 

کاپیتان پرسپولیس در این مورد که آیا او هم مانند کنعانی شنیده که بازیکنان چادرملو خودشان را روی زمین انداختند؟ گفت: از دقیقه یک این اتفاق رخ داد. من هم شنیدم، متاسفانه زیاد. 

او در خصوص شعار علیه هاشمیان توضیح داد: هفته پنجم ششم نباید از این کارها کنند. هوادار دوست دارد تیم نتیجه بگیرد و حق دارد اما فکر کنم از جای دیگر ناراحت بود و این شعارها را داد. ما و تیم و هوادار یک خانواده هستیم، این که از یک جای دیگر ناراحت است بحثش جداست اما خودش را نباید از مجموعه تیم جدا کند چون تمام دلگرمی ما این هوادار است.  ما از انرژی آنها انرژی میگیریم و تا وقتی ما را حمایت کنند تلاش می‌کنیم و از خودگذشتگی می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.  

عالیشاه در پاسخ به این سوال که چه زمانی پرسپولیس به شرایط ایده ال می‌رسد؟ اظهار داشت: زمین خوب باشد، ورزشگاه خوب باشد…  من فقط می‌توانم بخندم به این اتفاقات.

