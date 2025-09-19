خبرگزاری کار ایران
اگر نمی‌توانید زمین مهیا کنید، لیگ را تعطیل کنید؛

مصاحبه جنجالی کریم باقری بعد از بازی چادرملو

کریم باقری، مربی پرسپولیس، به انتقاد از وضعیت ورزشگاه‌های تهران پرداخت.

به گزارش ایلنا، پس از دیدار پرسپولیس مقابل چادرملو، کیفیت نامناسب زمین مسابقه بیش از بحث فتی بازی به چشم آمد؛ موضوعی که اعتراض جدی کادرفنی سرخ‌پوشان را در پی داشت و بار دیگر معضل زیرساخت‌های فوتبال ایران را برجسته کرد.

 کریم باقری، مربی پرسپولیس، که معمولا اهل مصاحبه نیست، پس از تساوی تیمش مقابل چادرملو در ورزشگاه تختی، به شرایط زمین مسابقه و وضعیت ورزشگاه‌های پایتخت واکنش تندی نشان داد.

کریم باقری، مربی پرسپولیس، درباره وضعیت ورزشگاه‌های پایتخت گفت: من در رابطه با بازی حرف نمی‌زنم. در این زمین نه ما و نه تیم حریف نمی‌توانستیم خوب بازی کنیم. فقط می‌خواهم به مسئولین این ورزش بگویم خودتان بیایید و ببینید در این زمین می‌توان فوتبال بازی کرد؟ پایتخت این مملکت ۳ تا استادیوم دارد و هر سه بدون استفاده هستند. ما باید خوب بازی کنیم تا تماشاگران‌مان راضی باشند. در این زمین کدام تیم می‌تواند خوب بازی کند؟ آقایان مسئولین ورزش، اگر نمی‌توانید خب لیگ را تعطیل کنید. الان تیم‌های پایتخت زمین ندارند و شهرستان‌ها هم به تهران اضافه شدند. خب وقتی زمین ندارند چند ماه تعطیل کنید و اجازه بدهید زمین درست بشود و بعد بازی‌ها برگزار بشود. مسئولین ما همه در خواب و کارهای دیگر هستند.

او درباره عصبانیت شدید هواداران گفت: خب آن‌ها حق دارند. همیشه هواداران حق دارند و دوست دارند تیم‌شان نتیجه بگیرد ولی خب باید حق بدهند به تیم ما و به تیم‌ مقابل. در این زمین واقعا نمی‌شد. خودتان هم دیدید تیم حریف هم در نیمه دوم همه در زمین بودند.

باقری درباره شعار حیا کن رها کن که خطاب به وحید هاشمیان سر داده شد گفت: ببینید این‌ها طبیعی است. تیم خوب بازی نکند و نتیجه بگیرد اینطور می‌شود. تیم پرسپولیس است. از طرفداران خواهش می‌کنم که با حوصله باشند. تیم تازه تشکیل شده و سرمربی تازه امده. من فکر می‌کنم روز به روز بهتر بشویم.

او خطاب به مسئولین در پایان گفت: آقایان مسئولین خواهشا یک کاری کنید‌. فردا پسفردا احتمالا به خود شما هم این دری وری‌ها را بگویند!

