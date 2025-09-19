خبرگزاری کار ایران
واکنش کنعانی به عصبانیت هواداران: دوم جدول هستیم!

واکنش کنعانی به عصبانیت هواداران: دوم جدول هستیم!
مدافع پرسپولیس شرایط چمن را علت اصلی نتیجه نگرفتن تیمش می‌داند.

به گزارش ایلنا، حسین کنعانی مدافع تیم پرسپولیس با انتقاد از سبک بازی تیم حریف در  میکسدزون صحبت کرد و مدعی شد که آنها از یکدیگر میخواستند تا با کوچکترین برخورد هم روی زمین بیفتند تا وقت تلف شود. 

او در ابتدا گفت: من نمیدانم چه بگویم، الان هرچه بگویم میگویند بهانه آوردند. خودتان بیایید زمین را ببینید. فوتبال نمی‌شود بازی کرد. روی آسفالت بازی کنید بهتر است. تو رو خدا اگر می‌شود در همان شهید کاظمی بهتر بازی کنیم. شما می‌آمدید داخل زمین متوجه میشدید من چه میگویم. من باید چهار ضربه بزنم تا توپ کنترل شود و سرم را بالا بیاورم دیگر تیمشان برگشته است. 

مدافع پرسپولیس اضافه کرد: برای تیم آقای اخباری احترام قائلم ، اما ۹۰ دقیقه روی زمین بودند و وقت تلف کردند. بیایید فوتبال بازی کنید که نمی‌کنید.  هوادار ما انتظار دارد ببریم و ما ۹۰ دقیقه روی گل حریف بودیم اما نه زمین  خوب بود و نه حریف فوتبال بازی کرد. 

کنعانی با اشاره به سبک حریف مدعی شد: گلر حریف ۱۵ دقیقه وقت تلف کرد. بازیکنان آنها به یکدیگر می‌گفتند کوچکترین ضربه خوردید خودتان را بیاندازید روی زمین که یکی دو دقیقه وقت تلف شود. آنها دوست ما هستند و طبیعی است مقابل پرسپولیس که یکی از بهترین تیم های آسیا است، باید اینطور بازی کنند. 

وی در پایان در خصوص شعارهای هواداران علیه هاشمیان گفت: اصلا چنین چیزی وجود ندارد و وضعیت ما خوب است و دوم جدول هستیم و کلین‌شیت کردیم. تیم ما همه جوره یک دل است اما داخل این زمین خودتان هم بیایید متوجه میشویم.

