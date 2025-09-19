آنها حق دارند و ما باید بازی را میبردیم
کنفرانس جنجالی هاشمیان بعد از شعار "حیاکن رها کن" هواداران
وحید هاشمیان به انتقادات تند هواداران پرسپولیس واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس بعد از سومین تجربه تساوی در این فصل و ناکامی مجدد در کسب پیروزی درحالی که با شعارهای منفی گروهی از هواداران راهی رختکن شده بود به سالن کنفرانس ورزشگاه تختی رفت تا پاسخگوی خبرنگاران باشد. صحبتهای او را میخوانید:
*صحبتهای ابتدایی
سلام به خبرنگاران محترم. همانطور که ما پیشبینی میکردیم بازی سنگینی داشتیم. ما به تمام تاکتیکهای حریفان احترام میگذاریم و باید راهی پیدا کنیم ولی همانطور که انتظار داشتیم با دفاع بسته و چشم به ضدحمله جلوی ما قرار گرفتند و بازیای را دیدیم که زیاد وقتهای تلف شده داشت.
*وضعیت چمن تختی
نمیخواهم زیاد از زمین صحبت کنم اما همانطور که دیدیم اختلاف فاحشی بین ما و فوتبال کشورهای دیگر میافتد و ما سادهترین چیز را نداریم. نمیخواهم بهانه بیاورم اما زمین را ببینید، تکهتکه است! بعضی بخشها اصلا هموار نیست. وظیفه ما حفظ توپ بود و توپی که دفاع ما میخواست استپ کند، چندین ثانیه طول میکشید. در فوتبال ثانیهها میتواند نقش اساسی در نتایج داشته باشد. از مسئولین اینجا تقاضا دارم به چمن اینجا برسند.
*باید برای تیمهای دفاعی برنامه داشته باشیم
در مورد کار خودمان هم باید تمرین کنیم و بیشتر تلاش کنیم تا اگر تیمهایی عقب نشینی کردند بتوانیم ایجاد موقعیت کنیم و قطعا در هفتههای آینده این کار را انجام خواهیم داد.
*انتقاد شدید هواداران علیه وحید هاشمیان
تماشاگران سرمایه اصلی باشگاه هستند. تماشاچیای که اینهمه زحمت کشیده و روز جمعه بلند شده آمده استادیوم، پشتوانه این تیم است و طبیعتا از ما انتظار برد داشت. ما هم تمام تلاشمان را کردیم به شما قول میدهم بهتر شویم. همیشه گفتم هر بازی نکات مثبت و منفی برای یک تیم دارد؛ زمانی که میبریم همه چیز خوب نیست و زمانی که نتیجه دلخواهمان را نمیگیریم همه چیز بد نیست. ما در چهار بازی یک گل خورده داشتیم و آن هم در ضربه ایستگاهی بوده است. تماشاچیهای ما بدانند داریم کم کم به جوانانی مثل صحرایی، صادقی و فخریان شانس میدهیم. داریم از نسل جوان و سرمایه باشگاهمان استفاده میکنیم. طبیعتا تماشاچیها حق دارند اما کمی بردبار باشند تا نتیجه دلخواه را بگیریم.
*نکته مثبت بازی چه بود؟
اولین نکته مثبت برای من بازی دادن به جوانها بود. دومین نکته مثبت گل نخوردن ما بود چون با وجود بازی فرسایشی که این تیم نشان میداد و برای من قابل احترام است، توانستیم تمرکزمان را حفظ کنیم و گل نخوردیم. نکتهای که باید بهتر کنیم ایجاد موقعیت گل وقتی تیمها فشرده بازی میکنند، است. ما در همان دقیقه اول بازی شانس خوب گل داشتیم و اگر آن توپ گل میشد شاید بازی جور دیگری رقم میخورد.
*ساختار دفاعی و هجومی پرسپولیس
ببینید در بازی با فولاد ما حداقل ۴ یا ۵ موقعیت خوب داشتیم. بازی را یادتان هست؟ شما در مجموع صحبت کردید که تیم ما گل نخورده و موقعیت کم دارد و یک در برابر یک است ولی ما در مقابل سپاهان هم ۳ موقعیت خوب داشتیم. جلوی فجر سپاسی هم ۲ موقعیت خوب داشتیم. در این بازی موقعیت زیادی نداشتیم و باید در این راه تلاش کنیم و طوری بازی کنیم که اگر تیمهای جلوی ما به این نوع قرار گرفتند بتوانیم جلویشان گل بزنیم و گلزنی کنیم. همانطور که گفتم ما در این بازی کم موقعیت گل به وجود آوردیم ولی در بازی پیش اگر آمار و فرصتها را ببینیم موقعیتهای بسیار خوبی داشتیم.
*موقعیت مشکوک آخر بازی که به ویایآر نرفت
من به داورها همیشه احترام میگذارم. داورها همه تلاششان را میکنند. الان هفته چهارم هستیم و من از تمام داورهایی که برایمان قضاوت کردند راضی هستم. در بخش داوری و کارشناسی من نمیتوانم نظر بدهم. بعضی از صحنهها خیلی زود اتفاق میافتد و من ندیدم چون فاصله دور بود و زمان هم نداشتم که بازنگری کنم. من همیشه به نظر داور با هر نتیجهای که برای ما رقم میخورد احترام میگذارم.
*جوانگرایی و بازی فخریان و صحرایی
فرصت دادن به این صورت نیست که یک بازیکن را بیاورید و یکهو به عنوان بازیکن اصلی بگذارید، بازیکن در تیم پرسپولیس که تیم بسیار بزرگی است و نیاز دارد که بازیکن در این تیم بزرگ کم کم وارد بازی و جریان بازی بشود. من در زندگیام خیلی شرایط فوتبالی مختلفی داشتم و همه را تجربه کردم. بعضی مواقع ممکن است اسم یک بازیکنی را اشتباه بگویید و به نظرم اتفاق خاصی نیفتاده است. (اشاره به اشتباه گفتن نام فخریان در بخش قبلی کنفرانس)
*شعار منفی تماشاگران
من فکر میکنم سوال شمارا قبلا پرسیدند و من جواب دادم.
* محرومیت افشین پیراونی
وجود آقای پیروانی برای باشگاه پرسپولیس یک نعمت است. وقتی ایشان مدیر تیم هستند تمام جوانب تیم و خارج تیم را به عنوان کسی که مثل یک چتر روی تیم قرار گرفته و حمایت میکنند. من صحبتهای ایشان را دیدم و صحبتهای حق ایشان بوده و از تیم دفاع کرده و یک مدیر باید از تیمش دفاع کند. امیدوار هستم که به زودی به نیمکت ما بیاید و بتواند مثل گذشته مثمر ثمر باشد و قطعا تاثیر خیلی خوبی میتواند روی تیم ما بگذارد.
*ذهنیت بازیکنان پرسپولیس
قطعا فوتبال من یک فوتبال هجومی است و باشگاه پرسپولیس هم تیمی است که فوتبال هجومی میخواهد. ما امروز قبول داریم که فرصتهای زیادی به وجود نیاوردیم ولی در بازیهای گذشته موقعیتهای خوبی به وجود آوردیم به خصوص جلوی فولاد و جلوی سپاهان که نوع و سبک بازی فرق میکرد. ما در یک روند هستیم، دوره بدنسازی را طی کردیم و در چند بازی بازیکنانمان را داشتیم و بعد از فیفادی و دوباره بازیکنان برگشتند. من به روند تیم بسیار خوشبینم و قطعا در دیدارهای آینده پرسپولیس بازیهای خوبی خواهیم دید. امیدوار هستم گلهای بیشتری بزنیم تا بتوانیم هوادارانمان را شاد و خوشحال کنیم.