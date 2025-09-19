کشتی فرنگی قهرمانی جهان: میرزازاده مرد طلایی ایران
امین میرزازاده به مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان رسید.
به گزارش ایلنا، امین میرزازاده، قهرمان سنگینوزن کشتی فرنگی ایران، در دیداری حساس و نفسگیر موفق شد در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان بدرخشد. او در برابر داریوش ویتک، نماینده قدرتمند مجارستان روی تشک رفت و با نمایش فنی و هوشمندانه، نتیجه دیدار را با برتری قاطع ۷ بر ۲ به سود خود رقم زد.
این پیروزی ارزشمند، نه تنها نشاندهنده توانایی و آمادگی بالای میرزازاده در رقابتهای سطح اول جهانی است، بلکه بار دیگر نام ایران را در سنگینترین وزن کشتی فرنگی جهان پرآوازه کرد. با این مدال طلا، افتخاری بزرگ برای ورزش کشور رقم خورد و کارنامه درخشان تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این دوره از مسابقات پربارتر شد.