حمله ستاره استقلال به بازیکنان خارجی!

به گزارش ایلنا، محمدرضا آزادی، بازیکن استقلال، که در اوایل فصل در لیست مازاد تیم قرار گرفته بود اما به دلیل کمبود مهاجم باقی ماند، در گفت‌وگویی مقابل هواداران حاضر در کمپ مرحوم ناصر حجازی درباره عملکرد بازیکنان خارجی تیم صحبت کرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد تیم در بازی‌های اخیر گفت:«برید از بازیکنان خارجی چند میلیون دلاری بپرسید!!!»

این اظهارات به سرعت با واکنش منفی هواداران روبرو شد، زیرا آن‌ها انتظار داشتند بازیکنان و تیم مسئولیت نتایج ضعیف خود را بپذیرند و عذرخواهی کنند. هواداران معتقدند بازیکنان نباید اشتباهات خود را گردن دیگران بیندازند و عملکرد ضعیف تیم را به بازیکنان خارجی نسبت دهند.

در ادامه، وقتی از آزادی پرسیده شد که این بازیکنان خارجی را چه کسی آورده است، او در پاسخ گفت:«نه، این ها با نظر ساپینتو نبوده است، این بازیکنان را با انتخاب علی تاجرنیا به تیم پیوستند.»

پیش از آزادی، آرمین سهرابیان نیز در فرودگاه علیه بازیکنان خارجی استقلال صحبت کرده بود، فعلاً از تیم کنار گذاشته شده است و در تمرینات حضور ندارد. حالا با این اظهارات آزادی، هواداران خشمگین هستند و خواستار پاسخگویی مدیرعامل و سرمربی تیم به وضعیت فعلی شده‌اند.

