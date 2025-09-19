به گزارش ایلنا، تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین در هفته چهارم لیگ برتر نیز به تساوی رضایت داد تا شروعی متفاوت و البته عجیب در این فصل داشته باشد. شاگردان وحید رضایی در چهار بازی ابتدایی مقابل استقلال خوزستان (۱-۱)، چادرملو اردکان (۴-۴)، پیکان (۱-۱) و مس رفسنجان (۰-۰) بدون شکست ماندند، اما تنها چهار امتیاز به دست آوردند. با این حال به دلیل کسر سه امتیاز در ابتدای فصل، اکنون فقط یک امتیاز در جدول دارند و حتی خطر سقوط به قعر جدول هم تهدیدشان می‌کند.

نکته جالب اینجاست که شمس‌آذر هنوز شکست‌ناپذیر است. تیم جوان وحید رضایی با فوتبالی پرانرژی و پرس مداوم توانسته مقابل رقبای مختلف نمایش خوبی داشته باشد، اما کسر امتیاز و تساوی‌های پیاپی باعث شده این تیم همچنان در جمع پایین‌نشینان جدول باقی بماند.

هرچند ثبت چهار بازی بدون باخت در شروع فصل آماری قابل توجه است، اما اگر روند تساوی‌ها ادامه یابد، می‌تواند برای شمس‌آذر در ادامه لیگ به معضلی جدی تبدیل شود.

