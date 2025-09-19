به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر، فجر سپاسی شیراز تیم تازه وارد مسابقات، بعد از آنکه گل گهر را در شیراز برده بود، توانست یک برد دیگر را هم جشن بگیرد. شاگردان پیروز قربانی امروز از سد ذوب آهن اصفهان گذشتند.

هفته چهارم لیگ برتر – جمعه 28 شهریور 1404

فجر سپاسی – ذوب آهن اصفهان | ورزشگاه پارس شیراز

ترکیب فجر سپاسی: علی غلامزاده، مهران موسوی، سینا شاه عباسی، علی هلیچی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی و فرشاد فیروز.

سرمربی: پیروز قربانی

ترکیب ذوب آهن: داوود نوشی صوفیانی ،عرفان قهرمانی ، آرش قادری، امیرحسین جدی ،پدرام قاضی پور ،ابوالفضل حسینی فر،جلال علی محمدی ،پویا مختاری ، جنان زایموویچ ، محمدجوادمحمدی ، امید لطیفی.

سرمربی: قاسم حدادی‌فر

شرح بازی:

بازی در شرایطی که در نیمه اول روندی جذاب داشت و هر دو تیم خلق موقعیت‌هایی داشتند، با تساوی بدون گل به رختکن رفتند. در شروع نیمه دوم، فجری‌ها به تمام آنچه می‌خواستند رسیدند. در دقیقه 48 این سینا شاه عباسی بود که ورزشگاه را منفجر کرد و با یک ضربه تمام کننده، گل سه امتیازی زد. البته بعد از این گل، ذوب آهن با جسارت بیشتری سعی در خلق موقعیت داشت و فجری‌ها هم به خوبی شرایط را کنترل کردند منتها هیچ تغییری در نتیجه بازی رخ نداد.

سایر موقعیت های جدی این مسابقه به شرح زیر بود:

دقیقه 14- پاس بلند مسعود ریگی به پشت مدافعان، فرشاد فیروز در موقعیت تک به تک قرار گرفت اما پدرام قاضی پور با حضور به موقع توپ را به کرنر فرستاد.

دقیقه 27- امید لطیفی در موقعیت خوبی قرار گرفت و حتی می‌رفت گلزنی کند اما ضربه آخر او بی‌دقت بود.

دقیقه 45- مسعود ریگی می‌رفت در موقعیت تک به تک قرار بگیرد اما نوشی صوفیانی زودتر از دروازه خارج شد و توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه 52 - حسین شهابی در موقعیت تک به تک قرار گرفت اما نتواست از این فرصت خوبی گلزنی استفاده کند.

دقیقه 1+90: شوت حقدوست به خوبی زده شد اما توپ دقیقا به جایی رفت که نوشی صوفیانی ایستاده بود.

