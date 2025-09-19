گلگهر اولین شکست خانگی ملوان را رقم زد
در هفته چهارم لیگ برتر، ملوان بندرانزلی در ورزشگاه خانگی خود مقابل گلگهر سیرجان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا شاگردان زارع اولین باخت خانگی فصل را تجربه کنند.
به گزارش ایلنا، بازی پرهیجان بین ملوان بندرانزلی و گلگهر سیرجان امروز برگزار شد و شاگردان تارتار موفق شدند با استفاده از فرصتهای کلیدی خود، اولین برد خارج از خانه این فصل را رقم بزنند.
در دقیقه ۲۷، مهدی تیکدرینژاد با استفاده از نقطه پنالتی گل اول گلگهر را به ثمر رساند. این پنالتی پس از اشتباه دفاعی غلامرضا ثابتایمانی برای ملوان به دست آمد و شاگردان زارع نتوانستند مانع از باز شدن دروازه خود شوند.
ملوان در دقایق ۹ و ۱۰ نیمه اول دو موقعیت خوب برای جبران داشت، اما حملات آنها با واکنش دقیق دروازهبان گلگهر راه به جایی نبرد. در دقیقه ۷۲ یک برخورد مشکوک در محوطه جریمه گلگهر باعث اعتراض شدید زارع شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و بازی ادامه یافت.
در پایان مسابقه و در وقتهای تلفشده، رضا اسدی گل دوم گلگهر را در دقیقه ۹۰+۹ به ثمر رساند تا شکست ملوان در خانه قطعی شود. این نتیجه باعث شد ملوان اولین باخت خانگی فصل را تجربه کند و گلگهر با سه امتیاز ارزشمند، جایگاه خود در جدول را تقویت کند.
این پیروزی برای گلگهر اهمیت زیادی داشت و نشان داد تیم تارتار میتواند در بازیهای آینده نیز شانس موفقیت خود را در خارج از خانه حفظ کند.