اعتراض شدید پس از تساوی

هواداران پرسپولیس علیه هاشمیان و درویش:حیا کن، رها کن!

هواداران پرسپولیس پس از تساوی تیم‌شان مقابل چادرملو، بار دیگر علیه رضا درویش و وحید هاشمیان شعار دادند.

به گزارش ایلنا، در دیدار حساس پرسپولیس مقابل چادرملو که با تساوی بدون گل به پایان رسید، هواداران پرسپولیس بار دیگر اعتراض شدید خود را نسبت به مدیریت باشگاه و سرمربی تیم نشان دادند. 

پس از پایان مسابقه، جمعی از هواداران پرسپولیس شعار «حیا کن، رها کن» سر دادند که خطاب مستقیم به رضا درویش، مدیرعامل باشگاه، و وحید هاشمیان، سرمربی تیم بود. این شعار نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از مدیریت تیم و عملکرد ضعیف در هفته‌های اخیر لیگ برتر است.

هواداران معترض تأکید کردند که نه تنها نتیجه‌های ضعیف تیم باعث عصبانیتشان شده، بلکه تصمیمات فنی و مدیریتی نیز باعث عملکرد  پرسپولیس شده است. بسیاری از آن‌ها معتقدند تیم در این فصل از برنامه‌ریزی و مدیریت حرفه‌ای فاصله گرفته و نیازمند تغییرات اساسی است.

در جریان بازی، پرسپولیس حملات چندانی نتوانست انجام دهد و شاگردان هاشمیان چند موقعیت خطرناک هم توسط گلر چادرملو مهار شد. تساوی بدون گل، فشار هواداران را بیش از پیش بر مدیریت و کادر فنی افزایش داد.

این اعتراض‌ها بار دیگر تأکید می‌کند که هواداران پرسپولیس خواهان نتایج بهتر، تصمیمات مدیریتی دقیق‌تر و تغییر روند فعلی تیم هستند.

