توقف پرسپولیس در تختی: ادسون ماردن، کابوس هاشمیان

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران، نیمه دوم با فشار و حملات متعدد تیم میزبان آغاز شد. پرسپولیس برخلاف نیمه اول، در نیمه دوم کمتر در مالکیت توپ و حمله موفق بود و تیم چادرملو با استفاده از نفوذ جناحین و سرعت مهاجمان خود، فشار زیادی روی دروازه قرمزپوشان ایجاد کرد.

در دقیقه ۵۵، شوت سرکش یکی از بازیکنان چادرملو به تیر دروازه برخورد کرد و هواداران تیم میزبان را به وجد آورد. در اواسط نیمه دوم، سروش رفیعی به جای استون ارونوف وارد زمین شد تا تلاش تیمش برای باز کردن دفاع چادرملو افزایش یابد، اما مهاجمان پرسپولیس با مشکل تبدیل فرصت به گل مواجه بودند. همچنین بیفوما، مهاجم تیم پرسپولیس به دلیل مصدومیت از روی سکوها مسابقه را تماشا می‌کرد.

در دقیقه ۶۹، شوت محمد خدابنده‌لو توسط ادسون ماردن، دروازه‌بان چادرملو با مهارت عالی مهار شد. عملکرد درخشان ماردن در طول نیمه دوم بارها مانع از گلزنی پرسپولیس شد و به مهم‌ترین نقطه قوت تیم میزبان تبدیل شد. در دقیقه ۷۰، محمدحسین صادقی، خرید جنجالی پرسپولیس، برای اولین بار در ترکیب قرمزها به میدان آمد، اما نتوانست روند هجومی تیمش را تغییر دهد.

در دقیقه ۷۲، فرار علیپور و شوت او توسط ماردن مهار شد و لحظه برخورد سروش رفیعی با بازیکن چادرملو باعث اعتراض شدید هواداران یزدی شد. دقیقه ۸۰، ضربه میلاد محمدی با اختلاف بسیار کم به بیرون رفت و فرصت دیگری برای پرسپولیس از دست رفت.

در دقایق پایانی، داور با دادن کارت زرد به ادسون ماردن به دلیل اتلاف وقت، حساسیت دیدار را افزایش داد، هرچند گلر چادرملو اعتقاد داشت مصدوم شده بود. در دقیقه ۹۰+۴، شوت دیدنی باکیچ بازیکن پرسپولیس توسط ماردن مهار شد و در دقیقه ۹۵، داور اعتقادی به خطای پنالتی روی بازیکن پرسپولیس نداشت که به نظر کارشناسان تصمیم درستی بود.

در نهایت، دیدار با نتیجه صفر-صفر خاتمه یافت. پرسپولیس در چند هفته اخیر نتایج مطلوبی نداشته و هواداران این تیم نیز با اعتراضات خود، نگرانی خود را نسبت به روند تیم نشان دادند. در سوی دیگر، چادرملو با دفاع منسجم و عملکرد درخشان دروازه‌بان خود، موفق شد یک امتیاز ارزشمندی به دست آورد.

