تساوی مس رفسنجان و شمس آذر با چاشنی جنجال داوری
دیدار مس رفسنجان و شمس آذر قزوین با تساوی به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، در نخستین دیدار هفته چهارم لیگ برتر، مس رفسنجان و شمسآذر قزوین از ساعت ۱۸:۱۵ امروز در ورزشگاه شهدای صنعت مس به مصاف هم رفتند که بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت و هر دو تیم همچنان در انتظار کسب اولین پیروزی فصل باقی ماندند.
قضاوت این مسابقه بر عهده کوپال ناظمی بود و تنها کارت زرد بازی به صائب محبی از شمسآذر تعلق گرفت.
دیدار در دقیقه ۷۸ با صحنهای جنجالی در محوطه جریمه شمسآذر همراه شد. ماتیاس کاستا، مهاجم برزیلی مس، پس از دریافت توپ ضربهای زد که توپ همزمان به شکم و دست محمدجواد آزاده برخورد کرد. ناظمی ابتدا تشخیص داد خطای هند رخ نداده و برای بازبینی صحنه، بازی را به اتاق VAR ارجاع داد. پس از مشاهده دوباره صحنه، نظرش تغییر نکرد و پنالتی اعلام نشد. با وجود اعتراض شدید بازیکنان مس، بازی بدون پنالتی ادامه یافت.
با این نتیجه، مس رفسنجان پس از یک تساوی و دو شکست، دو امتیازی شد و موقتاً به رده چهاردهم جدول صعود کرد، در حالی که شمسآذر با چهارمین تساوی خود یک امتیازی باقی ماند و در مکان پانزدهم جدول قرار گرفت.