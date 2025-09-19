جنجال داوری دوباره بالا گرفت
VAR پنالتی مس را رد کرد
صحنه مشکوک هند در محوطه شمسآذر، VAR را وارد عمل کرد اما داور پس از بازبینی پنالتی را رد کرد و اعتراض مسیها ادامه یافت.
به گزارش ایلنا، در دقیقه ۷۸ دیدار مس رفسنجان و شمسآذر، یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه تیم قزوینی رخ داد که باعث توقف چند دقیقهای بازی شد. ماتیاس کاستا، مهاجم برزیلی مس، پس از دریافت توپ در محوطه جریمه ضربهای زد که توپ همزمان به شکم و دست محمدجواد آزاده، هافبک شمسآذر، برخورد کرد.
کوپال ناظمی، داور مسابقه، در ابتدا تشخیص داد خطای هند رخ نداده است و برای بازبینی صحنه، بازی را به اتاق VAR ارجاع داد. پس از مشاهده دوباره صحنه از مانیتور کنار زمین، او نظر خود را تغییر نداد و اعلام کرد که پنالتی وجود ندارد.
با این تصمیم، بازی ادامه یافت، اما بازیکنان مس رفسنجان که معتقد به پنالتی بودند، اعتراض شدیدی کردند. با وجود نارضایتی تیم میزبان، نظر داور نهایی بود و مسابقه بدون پنالتی ادامه یافت.