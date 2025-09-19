کشتی فرنگی قهرمانی جهان: دست عبدولی به برنز نرسید
عبدولی در مسابقه ردهبندی وزن ۷۷ کیلوگرم، شانس مدال خود در جهان را از دست داد.
به گزارش ایلنا، در ردهبندی وزن ۷۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، علیرضا عبدولی مقابل احمد ییلماز از ترکیه به میدان رفت تا شانس خود برای کسب مدال برنز را امتحان کند. اما کشتیگیر ترک با ارائه نمایشی قوی و تسلط بر زمین، توانست عبدولی را با نتیجه ۶ بر ۱ شکست دهد.
این شکست به معنای از دست رفتن فرصت عبدولی برای کسب مدال در رقابتهای جهانی بود و او در پایان مسابقه ناچار شد بدون نشان جهانی سالن را ترک کند. نماینده ایران با وجود تلاشهای فراوان و تجربه سالهای گذشته، نتوانست بر حریف قدرتمند ترکیه غلبه کند و از جدول مدالها کنار رفت.