خطیبی سیستم مس را در نیمه دوم تغییر داد

به گزارش ایلنا، مس رفسنجان که با سیستم ۳-۳-۴ بازی هفته چهارم خود مقابل شمس‌آذر را آغاز کرده بود، نیمه اول را به شکل قابل‌قبولی سپری نکرد و همین موضوع باعث شد رسول خطیبی در بین دو نیمه دست به تغییرات گسترده‌ای بزند.

سرمربی مس در این بازه یک هافبک وسط و یک وینگر خود را تعویض کرد و به جای آنها یک مهاجم نوک و یک مدافع وارد زمین نمود. امیرحسین جولانی و کریم‌زاده نیمه اول را ترک کردند و دانیال جهانبخش و آرمان رمضانی جایگزین آنها شدند.

با این دو تغییر، خطیبی سیستم تیم خود را نیز دگرگون کرد و مس رفسنجان نیمه دوم را با چیدمان ۳-۴-۳ آغاز کرد تا بازیکنان با آرایش جدید، عملکرد متفاوتی ارائه دهند و شرایط بازی را بهتر کنترل کنند.

انتهای پیام/