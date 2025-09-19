خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خطیبی سیستم مس را در نیمه دوم تغییر داد

خطیبی سیستم مس را در نیمه دوم تغییر داد
کد خبر : 1688239
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی مس رفسنجان در بین دو نیمه با دو تعویض کلیدی سیستم تیمش را از ۳-۳-۴ به ۳-۴-۳ تغییر داد تا عملکرد بازیکنان در نیمه دوم بهبود یابد.

به گزارش ایلنا،  مس رفسنجان که با سیستم ۳-۳-۴ بازی هفته چهارم خود مقابل شمس‌آذر را آغاز کرده بود، نیمه اول را به شکل قابل‌قبولی سپری نکرد و همین موضوع باعث شد رسول خطیبی در بین دو نیمه دست به تغییرات گسترده‌ای بزند.

سرمربی مس در این بازه یک هافبک وسط و یک وینگر خود را تعویض کرد و به جای آنها یک مهاجم نوک و یک مدافع وارد زمین نمود. امیرحسین جولانی و کریم‌زاده نیمه اول را ترک کردند و دانیال جهانبخش و آرمان رمضانی جایگزین آنها شدند.

با این دو تغییر، خطیبی سیستم تیم خود را نیز دگرگون کرد و مس رفسنجان نیمه دوم را با چیدمان ۳-۴-۳ آغاز کرد تا بازیکنان با آرایش جدید، عملکرد متفاوتی ارائه دهند و شرایط بازی را بهتر کنترل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی