تساوی مس و شمس آذر در نیمه اول
مس و شمس آذر در نیمه اول به نتیجه مساوی رضایت دادند.

به گزارش ایلنا،  در هفته چهارم لیگ برتر، مس رفسنجان و شمس‌آذر امروز جمعه ۲۸ شهریور از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفتند و نیمه اول این دیدار بدون گل به پایان رسید.

شاگردان رسول خطیبی در تیم مس با حمایت هواداران خود بیشتر مالکیت توپ را در اختیار داشتند، اما نتوانستند موقعیت جدی روی دروازه حریف ایجاد کنند.

در مقابل، شمس‌آذر تحت هدایت وحید رضایی روی ضدحملات تمرکز داشت و چند بار تا آستانه گل پیش رفت، اما تلاش‌هایش بی‌نتیجه ماند.

با این نتیجه، دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند و تکلیف بازی در نیمه دوم مشخص خواهد شد.

