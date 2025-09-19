سهرابی بعد از مصدومیت به شانس مجدد رسید
دانیال سهرابی در یکچهارم نهایی کشتی فرنگی جهان به دلیل مصدومیت نتوانست ادامه دهد، اما فردا برای کسب مدال برنز فرصت دوباره دارد.
به گزارش ایلنا، دانیال سهرابی که در دو کشتی ابتدایی امروز نشان داده بود یکی از آمادهترین نمایندگان ایران در زاگرب است، در مرحله یکچهارم نهایی مقابل ابراهیم غانم از فرانسه به شکل غیرمنتظرهای شکست خورد.
سهرابی در این مبارزه از ناحیه سر و صورت به شدت مصدوم و زخمی شد و با پایان ۴ دقیقه استراحت پزشکی، نتوانست به کشتی ادامه دهد و از رسیدن به نیمهنهایی بازماند.
با این حال، ابراهیم غانم در نیمهنهایی وزن ۷۲ کیلوگرم مقابل حریف قزاقستانی با ضربه فنی پیروز شد و فینالیست شد. پیروزی غانم باعث شد دانیال سهرابی به شانس مجدد برای کسب مدال برنز راه پیدا کند و فردا با ترمیم زخمهایش بار دیگر روی تشک برود.