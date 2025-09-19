نیمه اول چادرملو و پرسپولیس بدون گل به پایان رسید

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و پرسپولیس در هفته جاری لیگ برتر در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد. این مسابقه با حضور هواداران دو تیم همراه بود؛ بیشتر تماشاگران را طرفداران پرسپولیس تشکیل می‌دادند، اما جمعی از هواداران پرشور چادرملو از اردکان و دیگر شهرهای استان یزد نیز برای حمایت از تیم خود در ورزشگاه حاضر شدند.

نیمه نخست این دیدار با حملات و موقعیت‌های متعدد همراه بود، اما با وجود تلاش شاگردان هر دو تیم، گلی به ثمر نرسید. در دقیقه ۲، شوت خطرناک عالیشاه از کنار دروازه تیم چادرملو به بیرون رفت و در دقیقه ۲۸، نیازمند، دروازه‌بان پرسپولیس، با یک واکنش عالی، توپ کرنر تیم میزبان را دفع کرد تا دروازه خود را بسته نگه دارد.

در دقیقه ۳۰، فرار علیپور و شوت او با وجود خطرناک بودن، از نظر داور کرنر اعلام نشد و اعتراضاتی از سوی تیم مهمان در پی داشت. همچنین در دقیقه ۴۲، پاس به عقب خطرناک صحرایی، بازیکن پرسپولیس، باعث شد توپ به موقع توسط نیازمند دفع شود و در غیر این صورت، فرصت خطرناکی برای چادرملو به وجود می‌آمد.

در طول نیمه نخست، تیم چادرملو با استفاده از سرعت و نفوذ از جناحین، چندین موقعیت حمله ایجاد کرد، اما مهاجمان موفق به تبدیل فرصت‌ها به گل نشدند. در سوی دیگر، پرسپولیس نیز با کنترل توپ و ایجاد ضدحملات، سعی داشت از اشتباهات احتمالی دفاع میزبان استفاده کند، اما با تلاش مدافعان چادرملو، دروازه آن‌ها بسته باقی ماند.

پس از اعلام سه دقیقه وقت اضافه از سوی داور، نیمه نخست با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

این نیمه نشان داد که هر دو تیم با دقت و تمرکز بالا وارد میدان شده‌اند و رقابت نزدیکی برای تصاحب برتری در نیمه دوم پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود در نیمه دوم، با تمرکز بیشتر مهاجمان، سرنوشت دیدار مشخص شود و تماشاگران شاهد گل‌های بیشتر و هیجان بالاتر باشند.

