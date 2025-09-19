خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساروی به فینال رسید

ساروی به فینال رسید
کد خبر : 1688224
لینک کوتاه کپی شد.

محمدهادی ساروی با پیروزی در نیمه‌نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان، فینالیست شد و گام بلندی به سوی مدال طلا برداشت.

به گزارش ایلنا،  محمدهادی ساروی، ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران، در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را شکست دهد و راهی دیدار فینال شود.

ساروی با نمایش قدرت، تکنیک و تمرکز بالا در طول مبارزه، توانست حریف قدرتمند خود را تحت فشار قرار دهد و با کنترل شرایط روی تشک، امتیازات لازم برای پیروزی را به دست آورد.

این موفقیت، او را در آستانه کسب مدال طلای جهانی قرار داده و امیدها برای افتخارآفرینی کشتی ایران در این وزن را افزایش داده  است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی