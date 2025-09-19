ساروی به فینال رسید

به گزارش ایلنا، محمدهادی ساروی، ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران، در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را شکست دهد و راهی دیدار فینال شود.

ساروی با نمایش قدرت، تکنیک و تمرکز بالا در طول مبارزه، توانست حریف قدرتمند خود را تحت فشار قرار دهد و با کنترل شرایط روی تشک، امتیازات لازم برای پیروزی را به دست آورد.

این موفقیت، او را در آستانه کسب مدال طلای جهانی قرار داده و امیدها برای افتخارآفرینی کشتی ایران در این وزن را افزایش داده است.

انتهای پیام/