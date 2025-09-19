ساروی به فینال رسید
محمدهادی ساروی با پیروزی در نیمهنهایی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان، فینالیست شد و گام بلندی به سوی مدال طلا برداشت.
به گزارش ایلنا، محمدهادی ساروی، ملیپوش وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران، در مرحله نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی جهان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ کریل ماکسویچ از بلاروس را شکست دهد و راهی دیدار فینال شود.
ساروی با نمایش قدرت، تکنیک و تمرکز بالا در طول مبارزه، توانست حریف قدرتمند خود را تحت فشار قرار دهد و با کنترل شرایط روی تشک، امتیازات لازم برای پیروزی را به دست آورد.
این موفقیت، او را در آستانه کسب مدال طلای جهانی قرار داده و امیدها برای افتخارآفرینی کشتی ایران در این وزن را افزایش داده است.