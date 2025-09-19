خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب دو تیم فجرسپاسی و ذوب آهن

اعلام ترکیب دو تیم فجرسپاسی و ذوب آهن
کد خبر : 1688222
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم فجرسپاسی و ذوب آهن مشخص شد.

به گزارش ایلنا، دو تیم فجرسپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر  از ساعت 19 امشب بمصاف هم می روند.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب فجرسپاسی برابر ذوب‌آهن

علی غلام‌زاده، سیدمهران موسوی، سینا شاه‌عباسی، علی هلیچی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی و فرشاد فیروز

ترکیب ذوب‌آهن برابر فجرسپاسی

داوود نوشی صوفیانی ،عرفان قهرمانی ،

آرش قادری، امیرحسین جدی ،پدرام قاضی پور ،ابوالفضل حسینی فر،جلال علی محمدی ،پویا مختاری ، جنان زایموویچ ، محمدجوادمحمدی ، امید لطیفی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی