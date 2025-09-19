اعلام ترکیب دو تیم فجرسپاسی و ذوب آهن
ترکیب دو تیم فجرسپاسی و ذوب آهن مشخص شد.
به گزارش ایلنا، دو تیم فجرسپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر از ساعت 19 امشب بمصاف هم می روند.
ترکیب دو تیم به شرح زیر است:
ترکیب فجرسپاسی برابر ذوبآهن
علی غلامزاده، سیدمهران موسوی، سینا شاهعباسی، علی هلیچی، ساسان جعفریکیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی و فرشاد فیروز
ترکیب ذوبآهن برابر فجرسپاسی
داوود نوشی صوفیانی ،عرفان قهرمانی ،
آرش قادری، امیرحسین جدی ،پدرام قاضی پور ،ابوالفضل حسینی فر،جلال علی محمدی ،پویا مختاری ، جنان زایموویچ ، محمدجوادمحمدی ، امید لطیفی