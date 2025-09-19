اعلام ترکیب دو تیم فجرسپاسی و ذوب آهن

به گزارش ایلنا، دو تیم فجرسپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر از ساعت 19 امشب بمصاف هم می روند.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب فجرسپاسی برابر ذوب‌آهن

علی غلام‌زاده، سیدمهران موسوی، سینا شاه‌عباسی، علی هلیچی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی و فرشاد فیروز

ترکیب ذوب‌آهن برابر فجرسپاسی

داوود نوشی صوفیانی ،عرفان قهرمانی ،

آرش قادری، امیرحسین جدی ،پدرام قاضی پور ،ابوالفضل حسینی فر،جلال علی محمدی ،پویا مختاری ، جنان زایموویچ ، محمدجوادمحمدی ، امید لطیفی

