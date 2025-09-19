خبرگزاری کار ایران
ترکیب گل‌گهر مقابل ملوان مشخص شد
شاگردان مهدی تارتار برای دیدار حساس مقابل ملوان آماده‌اند.

به گزارش ایلنا، تیم گل‌گهر سیرجان در هفته جاری لیگ برتر ایران در ورزشگاه سیروس قایقران به مصاف ملوان انزلی می‌رود. شاگردان مهدی تارتار با تمرکز بر دفاع منظم و ضدحملات سریع، آماده ارائه یک بازی تاکتیکی و کسب سه امتیاز هستند.

ترکیب اصلی گل‌گهر مقابل ملوان به شرح زیر است:

فرزین گروسیان – سیاوش یزدانی – آرمان اکوان – امیر جعفری – مجید عیدی – نمانیا توماسویچ – اریک بایناما – پوریا پورعلی – امید حامدی‌فر – مهدی تیکدری – رضا جعفری

ذخیره‌های تیم نیز شامل:

محمد علی شکیبا، مجتبی نجاریان، نوید عاشوری، پیمان بابایی، پوریا شهرآبادی، مسیح زاهدی، رضا اسدی، علی اصغر شیخ الاسلام، محمد انصاری، سیامک نعمتی و پوریا لطیفی فر

گل‌گهر با این ترکیب قصد دارد از تجربه و هماهنگی بازیکنان کلیدی خود استفاده کند و هواداران امیدوارند تیمشان  با ارائه یک بازی تاکتیکی و منظم، پیروز میدان شود.

