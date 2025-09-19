به گزارش ایلنا، تیم گل‌گهر سیرجان در هفته جاری لیگ برتر ایران در ورزشگاه سیروس قایقران به مصاف ملوان انزلی می‌رود. شاگردان مهدی تارتار با تمرکز بر دفاع منظم و ضدحملات سریع، آماده ارائه یک بازی تاکتیکی و کسب سه امتیاز هستند.

ترکیب اصلی گل‌گهر مقابل ملوان به شرح زیر است:

فرزین گروسیان – سیاوش یزدانی – آرمان اکوان – امیر جعفری – مجید عیدی – نمانیا توماسویچ – اریک بایناما – پوریا پورعلی – امید حامدی‌فر – مهدی تیکدری – رضا جعفری

ذخیره‌های تیم نیز شامل:

محمد علی شکیبا، مجتبی نجاریان، نوید عاشوری، پیمان بابایی، پوریا شهرآبادی، مسیح زاهدی، رضا اسدی، علی اصغر شیخ الاسلام، محمد انصاری، سیامک نعمتی و پوریا لطیفی فر

گل‌گهر با این ترکیب قصد دارد از تجربه و هماهنگی بازیکنان کلیدی خود استفاده کند و هواداران امیدوارند تیمشان با ارائه یک بازی تاکتیکی و منظم، پیروز میدان شود.

انتهای پیام/