به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ملوان از ساعت 19:00 در ورزشگاه سیروس قایقران در هفته جاری لیگ برتر ایران میزبان گل‌گهر سیرجان خواهد بود. تیم ملوان با هدایت مازیار زارع و مهدی تارتار برای یک مسابقه سخت و درگیرانه آماده شده است و تمرکز اصلی روی هجومی بازی کردن و استفاده از فول‌بک‌هایی با تمایل به حمله است.

این دیدار همچنین رونمایی از مهاجم مطرح تیم، عیسی آل‌کثیر، را به همراه دارد که به همراه محمد علی‌نژاد زوج خط حمله ملوان را تشکیل می‌دهند. حضور دو هافبک میانی هجومی و حسین صادقی در مرکز زمین نشان از برنامه تیم برای فشار مستمر روی گل‌گهر دارد.

ترکیب ملوان مقابل گل‌گهر سیرجان به شرح زیر است:

فرزاد طیبی‌پور – ابوذر صفرزاده – امیررضا افسرده – دانیال ایری – جعفر سلمانی – سامان تورانیان – غلامرضا ثابت ایمانی – قائم اسلامی‌خواه – حسین صادقی – محمد علی‌نژاد – عیسی آل‌کثیر

انتهای پیام/