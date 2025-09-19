خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ملوان با آل‌کثیر و علی‌نژاد آماده نبرد با گل‌گهر شد

ملوان با آل‌کثیر و علی‌نژاد آماده نبرد با گل‌گهر شد
کد خبر : 1688219
لینک کوتاه کپی شد.

شاگردان مازیار زارع در ورزشگاه سیروس قایقران میزبان گل‌گهر سیرجان هستند و با ترکیبی هجومی به دنبال کسب سه امتیازند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ملوان از ساعت 19:00 در ورزشگاه سیروس قایقران در هفته جاری لیگ برتر ایران میزبان گل‌گهر سیرجان خواهد بود. تیم ملوان با هدایت مازیار زارع و مهدی تارتار برای یک مسابقه سخت و درگیرانه آماده شده است و تمرکز اصلی روی هجومی بازی کردن و استفاده از فول‌بک‌هایی با تمایل به حمله است.

این دیدار همچنین رونمایی از مهاجم مطرح تیم، عیسی آل‌کثیر، را به همراه دارد که به همراه محمد علی‌نژاد زوج خط حمله ملوان را تشکیل می‌دهند. حضور دو هافبک میانی هجومی و حسین صادقی در مرکز زمین نشان از برنامه تیم برای فشار مستمر روی گل‌گهر دارد.

ترکیب ملوان مقابل گل‌گهر سیرجان به شرح زیر است:

فرزاد طیبی‌پور – ابوذر صفرزاده – امیررضا افسرده – دانیال ایری – جعفر سلمانی – سامان تورانیان – غلامرضا ثابت ایمانی – قائم اسلامی‌خواه – حسین صادقی – محمد علی‌نژاد – عیسی آل‌کثیر

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی