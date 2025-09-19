خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب شمس آذر برابر مس‌رفسنجان

اعلام ترکیب شمس آذر برابر مس‌رفسنجان
کد خبر : 1688213
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب اصلی شمس آذر برای بازی برابر مس‌رفسنجان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، شاگردان وحید رضایی که در سه هفته ابتدایی لیگ برتر هنوز طعم برد را نچشیده‌اند، امروز با انگیزه‌ای بالا به دنبال کسب نخستین پیروزی خود مقابل مس رفسنجان هستند.

شمس‌آذر پس از سه تساوی متوالی مقابل استقلال خوزستان، چادرملو و پیکان، می‌خواهد روند شکست‌ناپذیری خود را ادامه دهد. این دیدار امروز از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس برگزار می‌شود.

تیم شمس‌آذر با ترکیبی آماده و ۱۱ بازیکن اصلی خود، برای متوقف کردن میزبان به میدان خواهد رفت.

ترکیب شمس آذر برابر مس‌رفسنجان

علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، علیرضا دغاغله، صائب محبی، امیرمحمد محکم‌کار، سهیل فداکار، داریوش شجاعیان، مهدی ممی‌زاده، هومن ربیع‌زاده، محمدمیلاد سورگی و محمدجواد آزاده

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی