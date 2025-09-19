اعلام ترکیب شمس آذر برابر مسرفسنجان
ترکیب اصلی شمس آذر برای بازی برابر مسرفسنجان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، شاگردان وحید رضایی که در سه هفته ابتدایی لیگ برتر هنوز طعم برد را نچشیدهاند، امروز با انگیزهای بالا به دنبال کسب نخستین پیروزی خود مقابل مس رفسنجان هستند.
شمسآذر پس از سه تساوی متوالی مقابل استقلال خوزستان، چادرملو و پیکان، میخواهد روند شکستناپذیری خود را ادامه دهد. این دیدار امروز از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس برگزار میشود.
تیم شمسآذر با ترکیبی آماده و ۱۱ بازیکن اصلی خود، برای متوقف کردن میزبان به میدان خواهد رفت.
ترکیب شمس آذر برابر مسرفسنجان
علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، علیرضا دغاغله، صائب محبی، امیرمحمد محکمکار، سهیل فداکار، داریوش شجاعیان، مهدی ممیزاده، هومن ربیعزاده، محمدمیلاد سورگی و محمدجواد آزاده