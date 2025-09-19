ترکیب مس رفسنجان مقابل شمسآذر اعلام شد
ترکیب مس رفسنجان برای دیدار برابر شمس آذر مشخص شد.
به گزارش ایلنا، مس رفسنجان و شمسآذر قزوین در هفته چهارم لیگ برتر مقابل هم قرار میگیرند، دو تیمی که هنوز طعم برد این فصل را نچشیدهاند.
مس با یک تساوی و دو شکست، به دنبال نخستین پیروزی خانگی خود است، در حالی که شمسآذر پس از سه تساوی، امیدوار به کسب اولین سه امتیاز فصل است.
آمار دیدارهای رو در رو به نفع شمسآذر است. تیم قزوینی سه بار پیروز شده و مس تنها یک مساوی داشته است.
هفته گذشته، مس در اصفهان با دو گل مغلوب ذوبآهن شد و شمسآذر در قزوین به تساوی یک بر یک مقابل پیکان رسید.
ترکیب مس رفسنجان برابر شمسآذر
نیما میرزازاد، احمدرضا زندهروح، ایمان سلیمی، نومن کردیچ، میلاد فخرالدینی، وحید حیدریه، سامان نریمان جهان، محمدحسین کریمزاده، علیرضا نقی زاده، امیرحسین جولانی و ماتئوس کاستا مارتینس