ترکیب چادرملو برابر پرسپولیس مشخص شد
تیم فوتبال چادرملو در دیداری حساس از رقابتهای لیگ برتر، با ترکیبی مشخص برابر پرسپولیس قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابتهای هفته جاری لیگ برتر فوتبال ایران، تیم چادرملو در ورزشگاه تختی میزبان پرسپولیس تهران است و ترکیب اصلی این تیم برای آغاز مسابقه اعلام شد. بر اساس تصمیم کادرفنی، یازده بازیکن زیر از ابتدا برابر سرخپوشان به میدان خواهند رفت:
ادسون، سعید محمدیفر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان، رضا محمودآبادی، سهگندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری و رضا دهقان.
این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند جایگاهشان را در جدول لیگ تحت تأثیر قرار دهد. چادرملو امیدوار است با این ترکیب و تاکتیکهای مدنظر کادرفنی بتواند در برابر پرسپولیس نتیجه مطلوبی کسب کند.