ترکیب چادرملو برابر پرسپولیس مشخص شد

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته جاری لیگ برتر فوتبال ایران، تیم چادرملو در ورزشگاه تختی میزبان پرسپولیس تهران است و ترکیب اصلی این تیم برای آغاز مسابقه اعلام شد. بر اساس تصمیم کادرفنی، یازده بازیکن زیر از ابتدا برابر سرخ‌پوشان به میدان خواهند رفت:

ادسون، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان، رضا محمودآبادی، سه‌گندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری و رضا دهقان.

این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند جایگاهشان را در جدول لیگ تحت تأثیر قرار دهد. چادرملو امیدوار است با این ترکیب و تاکتیک‌های مدنظر کادرفنی بتواند در برابر پرسپولیس نتیجه مطلوبی کسب کند.

