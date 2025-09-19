خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل چادرملو

اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل چادرملو
کد خبر : 1688210
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب پرسپولیس مقابل چادرملو مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر با سه تغییر کلیدی به مصاف چادرملو اردکان می‌رود. پس از توقف برابر فولاد، سرخپوشان امیدوارند در ورزشگاه تختی تهران با کسب یک پیروزی حیاتی، در کورس رقابت‌های ابتدایی لیگ عقب نمانند.

امیررضا رفیعی به عنوان گلر ذخیره حضور دارد و مرتضی پورعلی‌گنجی در خط دفاع با تجربه ملی‌اش آماده اولین بازی فصل است. میلاد محمدی پس از یک هفته فیکس بودن بار دیگر نیمکت‌نشین است و یعقوب براجعه هم می‌تواند در صورت نیاز خط دفاع را تقویت کنند.

در میانه میدان، علیرضا عنایت‌زاده و محمد خدابنده‌لو دو گزینه جوان برای اضافه کردن طراوت به خط هافبک هستند. سروش رفیعی با تجربه و محمدحسین صلگادقی و یاسین سلمانی به عنوان دیگر بازیکنان جوان، ترکیب نیمکت را تکمیل می‌کنند و هر دو قابلیت تغییر ریتم بازی را دارند.

در خط حمله نیز مجتبی فخریان و ابوالفضل بابایی دو چهره جوان هستند که با انگیزه خود می‌توانند در دقایق پایانی به کمک تیم بیایند.

اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل چادرملو

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی