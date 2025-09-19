اعلام ترکیب پرسپولیس مقابل چادرملو

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر با سه تغییر کلیدی به مصاف چادرملو اردکان می‌رود. پس از توقف برابر فولاد، سرخپوشان امیدوارند در ورزشگاه تختی تهران با کسب یک پیروزی حیاتی، در کورس رقابت‌های ابتدایی لیگ عقب نمانند.

امیررضا رفیعی به عنوان گلر ذخیره حضور دارد و مرتضی پورعلی‌گنجی در خط دفاع با تجربه ملی‌اش آماده اولین بازی فصل است. میلاد محمدی پس از یک هفته فیکس بودن بار دیگر نیمکت‌نشین است و یعقوب براجعه هم می‌تواند در صورت نیاز خط دفاع را تقویت کنند.

در میانه میدان، علیرضا عنایت‌زاده و محمد خدابنده‌لو دو گزینه جوان برای اضافه کردن طراوت به خط هافبک هستند. سروش رفیعی با تجربه و محمدحسین صلگادقی و یاسین سلمانی به عنوان دیگر بازیکنان جوان، ترکیب نیمکت را تکمیل می‌کنند و هر دو قابلیت تغییر ریتم بازی را دارند.

در خط حمله نیز مجتبی فخریان و ابوالفضل بابایی دو چهره جوان هستند که با انگیزه خود می‌توانند در دقایق پایانی به کمک تیم بیایند.

