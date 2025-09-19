ستاره تیم ملی فوتسال سه هفته دور از میادین

به گزارش ایلنا، مدت دوری بزرگ‌ترین غایب تیم ملی فوتسال در مقدماتی جام ملت‌های آسیا مشخص شد. مسلم اولاد قباد که در دیدار با فولاد هرمزگان از ناحیه زانو آسیب دید، حدود سه هفته از تمرینات و شرایط مسابقه دور خواهد بود. به این ترتیب، او دو دیدار آینده گهرزمین سیرجان مقابل پردیس قزوین و شهرداری ساوه را از دست خواهد داد.

اولاد قباد که یکی از بازیکنان کلیدی تیم شمسایی و مرد سال آسیا ۲۰۲۳ است، به همین دلیل نتوانست تیم ملی را در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا همراهی کند. این مصدومیت در حالی رخ داده که تیم سیرجانی در شرایطی مطلوب به سر نمی‌برد و غیبت او مشکلات کهکشانی‌های فوتسال را بیشتر خواهد کرد.

با وجود نتایج دور انتظاری گهرزمین، اولاد قباد با عملکرد خود بیشترین تأثیرگذاری را در امتیازات تیم داشته است. پیش از او نیز سالار آقاپور، دیگر ستاره گهری‌ها، به دلیل آسیب دیدگی از تیم ملی خط خورده بود.

انتهای پیام/