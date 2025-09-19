آرتتا: گواردیولا بهترین مربی جهان است

به گزارش ایلنا، آرسنال عصر یکشنبه در ورزشگاه امارات میزبان منچسترسیتی خواهد بود؛ دیداری حساس که می‌تواند معادلات بالای جدول لیگ برتر را تغییر دهد. میکل آرتتا در نشست خبری خود ابتدا از دو پیروزی اخیر تیمش پس از فیفادی ابراز رضایت کرد و گفت: «بردهای مهمی داشتیم و حالا آماده یک مسابقه بزرگ هستیم.»

او درباره وضعیت مصدومان توضیح داد: «بن وایت، بوکایو ساکا و مارتین اودگارد هنوز تمرین کامل نداشتند و باید تا فردا صبر کنیم. ویلیام سالیبا هم فشار زیادی آورده تا به بازی برسد و فردا تصمیم می‌گیریم.» آرتتا تأیید کرد که میکل مرینو و ویکتور گیوکرش مشکلی برای بازی ندارند.

سرمربی توپچی‌ها به تغییرات اخیر در هیئت‌مدیره باشگاه نیز واکنش نشان داد:«تیم لوئیس جدا شد و افراد جدیدی به هیئت‌مدیره اضافه شدند. از زحمات او تشکر می‌کنم و امیدوارم مدیران تازه‌وارد با ایده‌ها و حمایت خود به پیشرفت آرسنال کمک کنند. این تغییرات روی کار روزانه ما تأثیر ندارد.»

او در خصوص اهمیت بازی مقابل سیتی گفت:«این مسابقه یک آزمون بزرگ است. ما باید مقابل یکی از بهترین تیم‌های دنیا خودمان را محک بزنیم و دوباره پیروز شویم. حفظ ثبات و رقابت در این سطح کلید موفقیت است.»

آرتتا درباره گواردیولا اظهار داشت:«پپ استانداردهای بی‌نظیری ایجاد کرده است. اراده برای پیروزی، پیشرفت و کار با بهترین‌ها او را تبدیل به بهترین مربی دنیا کرده است. همیشه گفته‌ام از همکاری با او چیزهای زیادی یاد گرفتم.»

او همچنین از عملکرد خریدهای جدید تمجید کرد و درباره نونی مادوئکه و مارتین زوبیمندی گفت: «هر دو کیفیت و شجاعت بالایی دارند و با وجود سختی‌های لیگ جزیره خیلی خوب جا افتاده‌اند.»

مربی اسپانیایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تغییر سبک فوتبال توضیح داد: «تیم‌ها مستقیم‌تر بازی می‌کنند و این طبیعی است. وجود بازیکنی مثل هالند باعث شد سیتی هم تغییراتی ایجاد کند. ما باید برای چنین شرایطی آماده باشیم.»

آرتتا در پایان درباره برنامه برای توقف هالند گفت: «او بازیکنی است که به فضای زیادی نیاز ندارد تا موقعیت خلق کند. بهترین راه، قطع کردن منبع تغذیه اوست و باید دوباره همین کار را انجام دهیم.»

انتهای پیام/