آموریم: با راتکلیف درباره تمدید قرارداد صحبت کردیم!

به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، در نشست خبری پیش از دیدار شنبه شب تیمش مقابل چلسی در الدترافورد به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. او ابتدا از وضعیت مصدومان خبر داد و گفت:«میسون مانت و ماتئوس کونیا آماده بازگشت به ترکیب هستند، اما دیوگو دالوت همچنان در دسترس نیست.»

آموریم در ادامه به غیبت ادامه‌دار لیساندرو مارتینز اشاره کرد و اظهار داشت: «خیلی جای لیچا را خالی می‌کنیم، مخصوصاً در این مقطع. او در همه صحنه‌ها پر از انگیزه و پرخاشگری مثبت است. حضورش در زمین را نداریم، اما همیشه در جلسات تیمی کنار ماست و به او نیاز داریم.»

او درباره بازگشت گارنچو به الدترافورد توضیح داد: «گارنچو بازیکن ما نیست و تمرکز من روی نفرات خودمان است. خوشحالم که میسون و کونیا برمی‌گردند. در مورد بقیه بازیکنان باید از سرمربی چلسی بپرسید.» آموریم همچنین تأیید کرد که تایرل مالاسیا تمریناتش را با تیم زیر ۲۱ ساله‌ها از سر خواهد گرفت.

مربی پرتغالی در واکنش به دیدارش با جیم رتکلیف، مالک جدید یونایتد، با لحنی طنز گفت پیشنهاد تمدید قرارداد دریافت کرده و سپس افزود: «واقعیت این است که جلسه‌ای عادی بود؛ او و مدیران باشگاه می‌خواستند حمایت خود را نشان دهند و درباره پروژه بلندمدت توضیح بدهند. با او، با عمر برادا و جیسون ویلکاکس صحبت کردم تا داده‌های مربوط به تیم را بررسی کنیم.»

او درباره استفاده از هفته بدون مسابقه نیز گفت: «این زمان را برای تحلیل بازی قبلی و آماده‌سازی برای بازی بعدی صرف کردیم. باید همان سبک بازی را حفظ کنیم، اما در دو محوطه جریمه، چه دفاعی و چه هجومی، عملکردمان را بهبود بدهیم. این کلید پیروزی مقابل چلسی خواهد بود.»

آموریم در پایان به فشار موجود روی نیمکت منچستریونایتد اشاره کرد و گفت: «این باشگاهی است که شاید بیش از هر جای دیگری در جهان فشار روی آن باشد. سال گذشته خیلی از شیوه بازی انتقاد داشتم. حالا فکر می‌کنم تا رسیدن به محوطه‌ها خوب بازی می‌کنیم اما باید تمام‌کننده‌تر باشیم. نسبت به سال قبل در شرایط بهتری هستیم ولی نیاز داریم که نتیجه بگیریم.»

انتهای پیام/