وضعیت عجیب چمن تختی قبل از بازی پرسپولیس و چادرملو

به گزارش ایلنا، چادرملو اردکان که به دلیل آماده نبودن ورزشگاه شهید نصیری یزد از ابتدای فصل به تهران منتقل شده، امروز در ورزشگاه تختی میزبان پرسپولیس خواهد بود.

موضوع اصلی این دیدار، وضعیت نامناسب چمن ورزشگاه است. مسئولان ورزش استان تهران و مدیریت ورزشگاه تختی پیش از این اعلام کرده بودند که چمن به شرایط ایده‌آل بازگشته است، اما خبرنگاران و تصویربرداران حاضر در محل، با شرایط متفاوت و نامطلوبی مواجه شدند.

در هفته‌های گذشته نیز انتقادهای زیادی نسبت به کیفیت چمن ورزشگاه تختی مطرح شده بود، اما اقدام خاصی انجام نگرفت و حالا پرسپولیس باید روی همین زمین نامناسب بازی کند. انتظار می‌رود پس از پایان مسابقه، اعضای تیم سرخ‌ها نسبت به وضعیت چمن اعتراض کنند.

