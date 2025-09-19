خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکست یک امتیازی دختران بسکتبالیست در فینال مقابل هند

شکست یک امتیازی دختران بسکتبالیست در فینال مقابل هند
کد خبر : 1688203
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵ دیویژن B مقابل هند شکست خورد و فرصت صعود به دیویژن A را از دست داد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در مرحله فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵ دیویژن B در مالزی به مصاف هند رفت و با اختلاف تنها یک امتیاز، ۶۷ بر ۶۶، مغلوب حریف شد. این شکست به معنای از دست رفتن فرصت صعود به دیویژن A برای ملی‌پوشان ایران بود.

نتایج چهار کوارتر دیدار فینال به شرح زیر بود:

  • کوارتر اول: ۱۷-۱۳ به سود هند

  • کوارتر دوم: ۱۹-۱۵ به سود ایران

  • کوارتر سوم: ۲۰-۱۰ به سود هند

  • کوارتر چهارم: ۲۴-۱۵ به سود ایران

دختران ایران پیش از فینال در مرحله گروهی با هند شکست خوردند، اما مقابل ساموا و ازبکستان پیروز شدند و به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله پلی‌آف شدند. در مرحله پلی‌آف، آن‌ها با پیروزی برابر مالزی به نیمه‌نهایی صعود کردند و در این مرحله با برتری مقابل هنگ‌کنگ راهی فینال شدند، اما در آخرین گام میلیمتری مغلوب هند شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی