شکست یک امتیازی دختران بسکتبالیست در فینال مقابل هند
تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵ دیویژن B مقابل هند شکست خورد و فرصت صعود به دیویژن A را از دست داد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در مرحله فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵ دیویژن B در مالزی به مصاف هند رفت و با اختلاف تنها یک امتیاز، ۶۷ بر ۶۶، مغلوب حریف شد. این شکست به معنای از دست رفتن فرصت صعود به دیویژن A برای ملیپوشان ایران بود.
نتایج چهار کوارتر دیدار فینال به شرح زیر بود:
-
کوارتر اول: ۱۷-۱۳ به سود هند
-
کوارتر دوم: ۱۹-۱۵ به سود ایران
-
کوارتر سوم: ۲۰-۱۰ به سود هند
-
کوارتر چهارم: ۲۴-۱۵ به سود ایران
دختران ایران پیش از فینال در مرحله گروهی با هند شکست خوردند، اما مقابل ساموا و ازبکستان پیروز شدند و به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله پلیآف شدند. در مرحله پلیآف، آنها با پیروزی برابر مالزی به نیمهنهایی صعود کردند و در این مرحله با برتری مقابل هنگکنگ راهی فینال شدند، اما در آخرین گام میلیمتری مغلوب هند شدند.