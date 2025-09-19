شکست یک امتیازی دختران بسکتبالیست در فینال مقابل هند

به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در مرحله فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵ دیویژن B در مالزی به مصاف هند رفت و با اختلاف تنها یک امتیاز، ۶۷ بر ۶۶، مغلوب حریف شد. این شکست به معنای از دست رفتن فرصت صعود به دیویژن A برای ملی‌پوشان ایران بود.

نتایج چهار کوارتر دیدار فینال به شرح زیر بود:

کوارتر اول: ۱۷-۱۳ به سود هند

کوارتر دوم: ۱۹-۱۵ به سود ایران

کوارتر سوم: ۲۰-۱۰ به سود هند

کوارتر چهارم: ۲۴-۱۵ به سود ایران

دختران ایران پیش از فینال در مرحله گروهی با هند شکست خوردند، اما مقابل ساموا و ازبکستان پیروز شدند و به عنوان تیم دوم گروه A راهی مرحله پلی‌آف شدند. در مرحله پلی‌آف، آن‌ها با پیروزی برابر مالزی به نیمه‌نهایی صعود کردند و در این مرحله با برتری مقابل هنگ‌کنگ راهی فینال شدند، اما در آخرین گام میلیمتری مغلوب هند شدند.

