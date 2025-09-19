خبرگزاری کار ایران
دردسر جدید برای استقلال: آدان نمی‌تواند صحبت کند!
کد خبر : 1688202
عدم تسلط آنتونیو آدان به زبان انگلیسی، ناهماهنگی‌های خط دفاعی استقلال را افزایش داده و کادر فنی را به دنبال راه‌حل انداخته است.

به گزارش ایلنا،  جدا از نقدهای فنی پس از شکست استقلال مقابل الوصل، ندانستن زبان انگلیسی توسط آنتونیو آدان، گلر اسپانیایی آبی‌ها، به یکی از مشکلات اردوی استقلال تبدیل شده است.

چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک هوادار با زبان انگلیسی با آدان صحبت می‌کرد، اما دروازه‌بان اسپانیایی صحبت‌های او را متوجه نشد؛ مشخص شد که او فقط به زبان مادری خود مسلط است و کمی هم پرتغالی می‌داند.

ارتباط کلامی بین دروازه‌بان و مدافعان نقش کلیدی در موفقیت خط دفاعی دارد، اما ندانستن انگلیسی توسط آدان باعث شده تا این هماهنگی در بازی‌های اخیر از جمله مسابقه با الوصل به مشکل تبدیل شود. تصاویر تلویزیونی نیز ناهماهنگی بین او و مدافعان را به وضوح نشان می‌دهد.

بازیکنان استقلال این موضوع را با سرمربی تیم، ساپینتو، مطرح کرده‌اند و آدان اکنون در تلاش است با کمک مترجم خود برخی اصطلاحات فوتبالی را به انگلیسی یاد بگیرد تا در دیدارهای آینده ارتباط بهتری با مدافعان برقرار کند.

