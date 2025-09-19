به گزارش ایلنا، انزو مارسکا در نشست خبری پیش از دیدار شنبه مقابل منچستریونایتد تایید کرد که کول پالمر مشکلی ندارد. این هافبک جوان در دقایق پایانی دیدار برابر بایرن‌مونیخ احساس ناراحتی در کشاله ران داشت اما سرمربی چلسی تأیید کرد که او آماده بازی است.

مارسکا در خصوص شرایط بقیه بازیکنان تیم توضیح داد: «دیروز به لندن برگشتیم و امروز اولین جلسه تمرینی را داریم. باید وضعیت بعضی از بازیکنان بررسی شود، چون هنوز تمرین جدی بعد از بازی چهارشنبه انجام نداده‌ایم.»

او شکست برابر بایرن‌مونیخ در لیگ قهرمانان را نیز مرور کرد: «بازی سختی بود اما در مقاطع زیادی عملکرد خوبی داشتیم. طبیعتاً نکاتی برای بهبود وجود دارد اما این بخشی از مسیر ماست.»

مارسکا همچنین به موضوع مذاکره اتحادیه فوتبالیست‌های حرفه‌ای با باشگاه درباره شرایط رحیم استرلینگ و اکسل دیساسی واکنش نشان داد و گفت: «من خودم هم در چنین شرایطی بوده‌ام و می‌دانم آسان نیست. باشگاه شرایطی فراهم کرده که این بازیکنان بتوانند درست کار کنند. این مسئله فقط مربوط به چلسی نیست و در همه تیم‌های دنیا اتفاق می‌افتد.»

سرمربی چلسی درباره عملکرد آلخاندرو گارناچو نیز گفت: «در دو بازی اخیر خیلی خوب بود و کاملاً با سبک ما هماهنگ شده است. فکر می‌کنم آماده است از ابتدا بازی کند. نمی‌دانم واکنش هواداران منچستریونایتد به او چگونه خواهد بود، اما از حضورش راضی هستم.»

مارسکا همچنین تأکید کرد که مارک گویو، مهاجم جوانی که از ساندرلند بازگشته، فرصت بازی خواهد داشت و درباره استوائو ویلیان نیز گفت: «او در تمام پست‌های هجومی می‌تواند بازی کند. بازیکنی بااستعداد و آینده‌دار است. خوش‌شانس هستم که او و پالمر را همزمان در اختیار دارم.»

او در پایان درباره دیدار با منچستریونایتد و سرمربی‌شان روبن آموریم گفت: «من بازی‌های او در اسپورتینگ را دیده‌ام و به نظرم مربی بزرگی است. شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد اما تردیدی ندارم که موفق خواهد شد. این بازی برای یونایتد بسیار مهم است و ما هم باید با تمام توان در الدترافورد ظاهر شویم.»

