مصدومیت و کمکاری پزشکی، دانیال سهرابی را حذف کرد!
مبارزه پرتنش دانیال سهرابی مقابل ابراهیم غانم فرانسوی با مصدومیتهای پیاپی، کمکاری تیم پزشکی و تصمیم بحثبرانگیز داوران به شکستی تلخ برای کشتیگیر ایرانی ختم شد.
به گزارش ایلنا، پر سر و صداترین کشتی روز نخست رقابتهای جهانی زاگرب در وزن ۷۲ کیلوگرم، با تلخی بزرگ برای ایران به پایان رسید. دانیال سهرابی در مصاف با ابراهیم غانم، کشتیگیر سرشناس فرانسوی، پس از شروعی طوفانی و چند کشوقوس پرتنش، دچار آسیبدیدگی در ناحیه چانه شد؛ مصدومیتی که بارها باعث توقف مسابقه گردید.
با وجود خونریزی شدید، تیم پزشکی در چندین ورود نخست به جای بانداژ زخم تنها به پاک کردن آن بسنده کرد و همین تأخیر باعث شد شدت جراحت بیشتر شود. در وقت دوم نیز سهرابی در حالی که منتظر اخطار داوران به حریف بود، از ناحیه ابرو آسیب دید و دوباره زمان پزشکی متوقف شد. اما با پایان یافتن وقت چهار دقیقه قانونی برای درمان، داوران کشتی را تمامشده اعلام کردند و در حالی که غانم ۴–۲ پیش بود، او را برنده معرفی کردند.
این پایان ناباورانه برای سهرابی که هنوز دو دقیقه دیگر برای بازگشت به رقابت فرصت داشت، با اشک و ضجههای او روی تشک همراه شد؛ صحنهای که سالن مسابقات را تحت تأثیر قرار داد. اعتراضات کادر فنی و فریادهای سهرابی هنگام خروج از تشک، تصویری تلخ از ناکامی یک کشتیگیر جنگنده را رقم زد.
رسانه رسمی کشتی در واکنش به این شکست، تیم پزشکی را مقصر اصلی دانست و نوشت: کمکاری در بانداژ چانه سهرابی باعث شد وقت قانونی درمان به پایان برسد.
همچنین داوران به دلیل چشمپوشی از ضربات سر غانم فرانسوی که موجب خونریزی شد و حتی اخطاری به او ندادند، بهشدت مورد انتقاد قرار گرفتند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که پزشک رسمی مسابقات، بابک شادگان، ایرانی است.