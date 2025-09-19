خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سهراب بختیاری‌زاده پس از شکست برابر الوصل:

وقت تخریب نیست، باید از استقلال حمایت کرد

وقت تخریب نیست، باید از استقلال حمایت کرد
کد خبر : 1688159
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع اسبق تیم ملی و استقلال که سابقه هدایت آبی‌ها را هم در کارنامه دارد، پس از شکست ۷ بر یک استقلال برابر الوصل امارات با واکنشی متفاوت، ضمن عذرخواهی از هواداران خواستار حمایت از بازیکنان شد.

به گزارش ایلنا، شکست تاریخی استقلال مقابل الوصل امارات در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا، موجی از واکنش‌ها و انتقادات تند را در فضای فوتبالی ایران به همراه داشت. این باخت سنگین که با نتیجه ۷ بر یک رقم خورد، یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ باشگاه را رقم زد و همچنان محور اصلی بحث‌ها در رسانه‌ها و میان هواداران است.

در شرایطی که بسیاری از پیشکسوتان و هواداران استقلال به انتقاد از عملکرد بازیکنان پرداخته‌اند، سهراب بختیاری‌زاده، مدافع اسبق این تیم و مربی پیشین آبی‌ها، موضع متفاوتی اتخاذ کرد. او با انتشار پیامی از هواداران عذرخواهی کرد و تاکید داشت که به جای تخریب تیم، زمان آن رسیده تا بازیکنان مورد حمایت قرار بگیرند.

بختیاری‌زاده با یادآوری سابقه پرافتخار استقلال در فوتبال ایران و آسیا، افزود که این تیم ظرفیت بازگشت به مسیر درست را دارد و تنها راه‌حل عبور از بحران فعلی، اتحاد و حمایت هواداران است. او همچنین از بازیکنان خواست با تمرکز و تلاش بیشتر پاسخ این اعتماد را در ادامه مسابقات بدهند.

وقت تخریب نیست، باید از استقلال حمایت کرد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی