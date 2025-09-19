سهراب بختیاریزاده پس از شکست برابر الوصل:
وقت تخریب نیست، باید از استقلال حمایت کرد
مدافع اسبق تیم ملی و استقلال که سابقه هدایت آبیها را هم در کارنامه دارد، پس از شکست ۷ بر یک استقلال برابر الوصل امارات با واکنشی متفاوت، ضمن عذرخواهی از هواداران خواستار حمایت از بازیکنان شد.
به گزارش ایلنا، شکست تاریخی استقلال مقابل الوصل امارات در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا، موجی از واکنشها و انتقادات تند را در فضای فوتبالی ایران به همراه داشت. این باخت سنگین که با نتیجه ۷ بر یک رقم خورد، یکی از تلخترین شبهای تاریخ باشگاه را رقم زد و همچنان محور اصلی بحثها در رسانهها و میان هواداران است.
در شرایطی که بسیاری از پیشکسوتان و هواداران استقلال به انتقاد از عملکرد بازیکنان پرداختهاند، سهراب بختیاریزاده، مدافع اسبق این تیم و مربی پیشین آبیها، موضع متفاوتی اتخاذ کرد. او با انتشار پیامی از هواداران عذرخواهی کرد و تاکید داشت که به جای تخریب تیم، زمان آن رسیده تا بازیکنان مورد حمایت قرار بگیرند.
بختیاریزاده با یادآوری سابقه پرافتخار استقلال در فوتبال ایران و آسیا، افزود که این تیم ظرفیت بازگشت به مسیر درست را دارد و تنها راهحل عبور از بحران فعلی، اتحاد و حمایت هواداران است. او همچنین از بازیکنان خواست با تمرکز و تلاش بیشتر پاسخ این اعتماد را در ادامه مسابقات بدهند.