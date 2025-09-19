وقت تخریب نیست، باید از استقلال حمایت کرد

به گزارش ایلنا، شکست تاریخی استقلال مقابل الوصل امارات در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا، موجی از واکنش‌ها و انتقادات تند را در فضای فوتبالی ایران به همراه داشت. این باخت سنگین که با نتیجه ۷ بر یک رقم خورد، یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ باشگاه را رقم زد و همچنان محور اصلی بحث‌ها در رسانه‌ها و میان هواداران است.

در شرایطی که بسیاری از پیشکسوتان و هواداران استقلال به انتقاد از عملکرد بازیکنان پرداخته‌اند، سهراب بختیاری‌زاده، مدافع اسبق این تیم و مربی پیشین آبی‌ها، موضع متفاوتی اتخاذ کرد. او با انتشار پیامی از هواداران عذرخواهی کرد و تاکید داشت که به جای تخریب تیم، زمان آن رسیده تا بازیکنان مورد حمایت قرار بگیرند.

بختیاری‌زاده با یادآوری سابقه پرافتخار استقلال در فوتبال ایران و آسیا، افزود که این تیم ظرفیت بازگشت به مسیر درست را دارد و تنها راه‌حل عبور از بحران فعلی، اتحاد و حمایت هواداران است. او همچنین از بازیکنان خواست با تمرکز و تلاش بیشتر پاسخ این اعتماد را در ادامه مسابقات بدهند.

