کشتی فرنگی قهرمانی جهان: ساروی فینالیست شد

در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی‌وفا، در دور اول با نتیجه 5 بر 5 مغلوب کایتو اینابا از ژاپن شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد و مقابل حریف کره شمالی، احمدی وفا حذف شد.

در وزن 72 کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه 10 بر 1 آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر 1 دمیتری آداموف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله با نتیجه 4 بر 2 و با توجه به پایان رسیدن 4 دقیقه وقت پزشکی برای درمان خونریزی، مغلوب ابراهیم غانم از فرانسه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده ها راه یافت. سهرابی در این گروه با برنده مبارزه میان خاچاتریان از ارمنستان و سانچو از آمریکا مبارزه می کند و در صورت پیروزی به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا برای کسب مدال برنز با مری مایولیتکانوف از قزاقستان کشتی بگیرد.

در مبارزه سهرابی با حریف فرانسوی پزشکان در باندپیچی چانه نماینده کشورمان کم کاری کردند تا با ادامه خونریزی وقت 4 دقیقه قانونی برای درمان به پایان برسد. همچنین داوران ضربه های سر غانم فرانسوی به نماینده کشورمان که باعث خونریزی از ناحیه چانه و ابرو شد را نادیده گرفتند و حتی یک اخطار به او ندادند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 4 بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه 1 بر 1 از سد گئورگی ملیا از گرجستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. ساروی در این مرحله با نتیجه 3 بر 1 کریل ماکسویچ از بلاروس را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف آرتور سارگسیان از روسیه می رود.

