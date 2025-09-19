به گزارش ایلنا، فابیو لیما، بازیکن الوصل، تأکید کرد که نتایج درخشان باشگاه‌های اماراتی در دو رقابت لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا 2 می‌تواند الهام‌بخش تیم ملی امارات پیش از دو دیدار حساس پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2026 باشد.

لیما در گفت‌وگو با روزنامه الامارات الیوم گفت: «الوصل تصویر زیبایی را که تیم‌های امارات در آغاز این دو رقابت قاره‌ای خلق کرده‌اند، کامل کرد. ما از برد پرگل برابر استقلال ایران با نتیجه 7-1 در دور نخست مرحله گروهی خیلی خوشحالیم. پیش از ما، الوحده برابر الاتحاد عربستان و الشارجه برابر الغرافه قطر شروعی عالی داشتند.»

او ادامه داد: «این آغاز قدرتمند پیامی روشن است که تیم‌های امارات توانایی رقابت در سطح قاره را دارند و از بهترین و قدرتمندترین باشگاه‌های آسیا به شمار می‌روند. قطعاً این نتایج تأثیر مثبتی بر تیم ملی خواهد داشت، چراکه بسیاری از بازیکنان تیم ملی عضو همین باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های آسیایی هستند. تیم ملی با انگیزه و تمرکز بالا به مصاف عمان و قطر در پلی‌آف خواهد رفت و هدف همه ما صعود به جام جهانی در آمریکا، مکزیک و کانادا است.»

لیما درباره برد بزرگ برابر استقلال توضیح داد: «پیروزی خیلی مهمی بود و روحیه بالایی به ما در اولین حضورمان در لیگ قهرمانان آسیا 2 داد. درست است که 7 گل زدیم، اما بازی آسانی نبود. استقلال تیمی قدرتمند است، ولی ما بازی بزرگی ارائه دادیم و تمرکزمان در بالاترین سطح بود، مخصوصاً در استفاده از موقعیت‌ها و تمام‌کنندگی.»

در پاسخ به پرسشی درباره احتمال رویارویی دوباره با النصر عربستان و کریستیانو رونالدو، لیما گفت: «واقعیت این است که دوست ندارم دوباره مقابل النصرِ رونالدو قرار بگیریم، چون بازی بسیار دشواری خواهد شد. فصل گذشته در لیگ نخبگان آسیا برابرشان قرار گرفتیم و شکست خوردیم. با این حال اگر نتایج به گونه‌ای رقم بخورد که مقابلشان بازی کنیم، تمام توانمان را می‌گذاریم تا برای برد بجنگیم.»

